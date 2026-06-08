台積村「積婆分享社」 工程師眷屬組互助社團找回生活重心

自2025年成立以來，積婆分享社已舉辦超過30場生活分享、文化交流與親子活動，包括煮菜教學、醫療資訊、折氣球教學、美食同樂會等。（李美萱提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李美萱隨台積電外派鳳凰城後，起初因語言、交通與文化差異陷入低潮。

李美萱隨台積電外派鳳凰城後，起初因語言、交通與文化差異陷入低潮。 重點二： 她透過主動結識台積村眷屬，從互助分享中逐步重建生活重心與支持網。

她透過主動結識台積村眷屬，從互助分享中逐步重建生活重心與支持網。 重點三：創立積婆分享社後，已聚集三百五十人，成為台灣家庭在地資訊樞紐。

頂著令人稱羨的「台積電 工程師太太」光環，李美萱（Sharon Lee）跟隨丈夫外派到亞利桑納州 鳳凰城台積電，原以為即將展開快樂的海外生活，沒想到迎接的卻是適應不良。她花了一年時間走出心理低潮，並從主動認識「台積村」社區的鄰居開始，靠「分享」創立「積婆分享社」，不僅幫助自己重新找回生活重心，也成為許多台灣眷屬在異鄉的重要依靠。

李美萱自2023年起，隨同台積電工程師丈夫與孩子一同赴鳳凰城，配合台積電外派工作。剛到當地時，她不會開車，英文能力也有限，對美國生活環境並不熟悉。她坦言，一開始對當地物價、重量單位等生活細節都不習慣，語言溝通也存在障礙，「剛開始連買菜都不太會」，日常多半只能在家照顧小孩，活動範圍也僅限於台積村，「當時孤立無援，長時間後，過得一點都不開心」。

李美萱指出，鳳凰城的生活型態與她過去在台北的經驗有很大差異。在台北，日常移動多依靠大眾運輸，不開車也能輕鬆前往各地；但在鳳凰城，若沒有汽車，甚至連基本採買到超市都相當不方便。

此外，她也提到，美國整體物價相較台北高，因此平時飲食多以在家烹飪為主，外食頻率明顯減少。她表示，台北生活機能多元、人際連結也較為緊密，朋友網絡相對完整；但搬到鳳凰城後，一切幾乎從零開始建立。

在缺乏家人支援的情況下，她也坦言生活壓力更為明顯，而丈夫平時工作繁忙，難以提供即時照應，使她在適應新環境的過程中面臨更多挑戰。

為了更快適應新環境並降低長期適應壓力帶來的心理負擔，李美萱開始主動在台積村的公共空間與同樣居住在台積村的其他太太交流互動。她發現，不少人其實也面臨相似的情緒與生活壓力，普遍在初期適應階段感到低落。

隨著彼此熟悉後，大家開始互相邀約到家中交流，協助彼此做飯、照顧孩子，逐漸建立起生活上的支持網絡。李美萱也進一步發起社區活動，邀請鄰居太太們聚集在公共大廳，教大家製作多種不一樣的台式料理，同時分享自己的適應經驗與心路歷程。

她希望透過這樣的互動與互助方式，幫助新來的家庭更快融入社區生活，縮短初到異地的「適應期」，也讓彼此在海外生活中能擁有更多支持與陪伴。

李美萱看到太太們的需求，進而成立「積婆分享社」，開設LINE群組定期舉辦活動並分享資訊，從原本的個位數至今成員已有350人，並還在擴大中。自2025年成立以來，積婆分享社已舉辦超過30場生活分享、文化交流與親子活動，包括煮菜教學、醫療資訊、折氣球教學、美食同樂會等。近期更是舉辦「一周年慶生活動」，吸引超過250位朋友到場。 李美萱跟隨台積電工程師丈夫外派至鳳凰城，從主動認識「台積村」社區的鄰居開始，靠「分享」創立「積婆分享社」，不僅幫助自己重新找回生活重心，也成為許多台灣眷屬在異鄉的重要依靠。（李美萱提供）

李美萱表示，最初只是出於單純分享自身適應經驗的想法，希望大家能互相交流資訊與資源，彼此協助適應新環境。然而，隨著參與人數逐漸增加，越來越多當地台灣人加入相關群組，使她意外成為社區內的資訊聯繫窗口。

她坦言，能夠成為橋樑並協助他人解決生活上的疑問與困難，讓她感到相當有成就感，也樂於承擔起這份責任，持續協助新來家庭更快融入當地生活，並期盼大家都能在異地生活中過得更加輕鬆與自在。

李美萱看到太太們的需求，進而成立「積婆分享社」，開設LINE群組定期舉辦活動並分享資訊，從原本的個位數至今成員已有350人，並還在擴大中。（李美萱提供）