用團隊獎申請傑出人才移民 15天獲批 律師教戰

申請傑出人才移民美國，屬於「集體榮譽」的獲獎人也可以申請成功，其背後的論證策略更具啟發性。（示意圖，取自unsplash）

申請美國傑出人才移民 （EB-1A），一向被視為門檻高、審核嚴格的途徑，不僅要求申請人具備突出成就，整個審理周期往往也很漫長。然而，近期一宗案例卻打破常規，申請人僅用短短15個工作日即獲批，速度之快引發業界關注，而且屬「集體榮譽」的獲獎人也可以申請成功，其背後的論證策略也有啟發性。

據華強律師提供案例。該案的最大挑戰，在於來自中國的申請者Eric所依託的重要榮譽「中國創翼」優秀獎，屬典型的集體獎項。該獎不僅並非直接授予他個人，且登記在申請人所創辦並管理的公司名下。在傳統審理邏輯中，這類情況難以直接證明申請者個人的卓越成就與關鍵貢獻，若僅依賴獎項證書本身，說服力相對有限。

針對這一難點，本案採取「實質重於形式」的核心論證思路。華強指出，案件的關鍵，不在獎項名義歸屬，而在深入還原申請人Eric在整個獲獎成果中的實際角色與技術貢獻。通過系統梳理證據，突出其在項目中的主導地位、原創能力與不可替代性，成功將一項「集體榮譽」，轉化為證明「個人卓越能力」的有力依據。

具體而言，申請人Eric基於大量樣本數據的採集與系統分析，建立一套符合中國人體形態特徵及質量慣性參數的人體運動模型。此類具備慣性參數的人體建模，本身即屬技術難題，而相關成果在中國尚屬首創，具有明顯的創新性與行業領先地位。

申請者Eric作為公司創始人、董事長兼首席執行官，同時也是該項目的核心學術帶頭人。在項目推進過程中，他主導團隊完成樣本採集、數據分析與模型構建，並進一步透過自主算法，實現無標記人體數據的自動獲取與統一標註，最終完成人體運動技術的數位化、可視化診斷與動態回放。

在此基礎上，案件論證的重心也隨之清晰：判斷一項榮譽是否能支撐EB-1A申請，關鍵不在於證書上是否寫有申請人姓名，而在於其是否對相關成果做出決定性、實質性與專業性的貢獻。當證據能夠充分證明申請人是技術突破的主要完成者、項目的核心領導者與關鍵研發者時，即使獎項以團隊或公司名義頒發，仍可有力支持其具備傑出人才所需的原創貢獻與行業影響力。

華強進一步指出，該案為EB-1A申請提供一個重要啟示：對集體獎項的運用，不應僅停留於形式上的歸屬判斷，而應深入挖掘申請人在成果中的實際作用。只要論證邏輯嚴謹、證據鏈完整，集體獎項同樣可以轉化為證明個人卓越能力的重要支撐。