上次人潮太瘋狂 Five Guys漢堡再推買一送一 顧客須先下單

洛杉磯訊
Five Guys宣布，從3月9日至3月12日再次推出漢堡買一送一活動。（示意圖，取自Pexels網站）
Five Guys迎來創立40周年，原本為回饋顧客推出的「買一送一」（BOGO）漢堡優惠活動因反響過於熱烈，導致多家門店一度出現供應緊張、無法及時滿足需求的情況。為彌補當時的混亂與不足，Five Guys本周再度推出限時優惠，邀請顧客重新參與這場「40周年After Party」。

Five Guys表示，2月17日品牌迎來40周年生日，當天推出「買一個漢堡送一個」的BOGO優惠活動，邀請粉絲共同慶祝。然而活動反應遠超預期，大量顧客湧入各地門店，導致供應鏈與門店運作面臨巨大壓力，部分門店甚至一度難以滿足顧客需求。

為彌補上月活動期間的混亂，Five Guys宣布從3月9日至3月12日再次推出促銷活動，並以「40周年After Party」為名，讓顧客再次享受優惠。上月活動期間，由於顧客蜂擁而至，只為以幾乎半價的價格購買漢堡，一些門店出現供應不足、排隊時間過長等情況。

Five Guys也在聲明中特別向門店員工致謝。公司指出，在突如其來的大量客流壓力下，各地門店員工仍努力維持服務品質，表現值得肯定。聲明中表示：「我們的門店員工被置於極其困難的情況下，但他們在巨大壓力下的表現令人印象深刻。這些努力沒有被忽視。為了表達感謝，Five Guys將向整個系統的門店員工發放約150萬美元的獎金。」

若想參加這次第二輪的優惠活動，顧客必須透過Five Guys官方網站或手機應用程式下單。在結帳時購買一個原價漢堡，並輸入優惠代碼「FGAFTERPARTY」，即可免費獲得第二個漢堡。

這場「40周年After Party」活動不僅為顧客提供再次享受優惠的機會，也成為Five Guys向員工致謝的一種方式。對於許多消費者而言，上月因需求暴增而引發的「漢堡末日」式場面，如今也成為品牌重新調整並回饋顧客的契機。

有評論指出，Five Guys的漢堡價格在速食市場中向來偏高，因此當推出買一送一的優惠時，自然吸引大量消費者搶購。如今品牌再次推出優惠活動，也讓不少顧客有機會重新以更實惠的價格品嘗這家人氣漢堡店的招牌產品。

