警方提醒，前往禿頭山登山客，務必做好充分準備，並留意最新安全資訊。（取自禿頭山消防局）

聖伯納汀諾縣警局局長迪克斯（Shannon Dicus）表示，禿頭山（Mount Baldy）登山步道已重新開放，該步道2025年12月發生三死事故，目前環境仍存高度風險，呼籲相關單位與登山民眾正視安全問題，並推動更完善公共安全措施。

KTLA電視台報導，迪克斯指出，近期搜救與遺體尋回行動，加上惡劣天候影響，一度迫使當地登山步道全面關閉。經評估後，官方14日重新開放步道。然而，重新開放並不代表登山條件已恢復安全，目前仍可見步道被積雪覆蓋、部分路段結冰、能見度有限，且存在突發暴風雪可能性。

警方警告：「近期登山悲劇清楚顯示，一次原本單純的休閒登山活動，可能在極短時間內演變為搜救，甚至是遺體尋回任務。」

自2016年以來，禿頭山已累計發生23起死亡事故。多數事故非本地居民，且主要集中在「魔鬼脊背」與冰屋峽谷（Icehouse Canyon）等路段。官員引述「Outside」雜誌與登山紀實作家阿奈特（Alan Arnette）資料指出，在相同時期，全球最高的珠峰共記錄64起死亡事件，凸顯禿頭山風險不容小覷。

迪克斯表示，縣警局多年來持續呼籲聯邦林務局在禿頭山的遊憩安全管理扮演更積極角色。他說，其部門每年參與救援次數居高不下，顯示在遊客安全維護方面，仍存在結構性問題。他也期盼，隨著近期聯邦林務局的新領導團隊上任，能將登山安全列為優先事項，減少不必要悲劇發生。