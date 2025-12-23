我的頻道

控逼社媒審查 魯比歐宣布限制前歐盟執委等5人簽證

美世紀懸案驚人發現 黑色大理花死於12星座殺手？

策劃跨年夜恐攻 華女與三嫌被提告6罪 最高判無期

編譯陳盈霖／即時報導
「龜島解放陣線」是反資本主義和反政府團體。圖為其標語。（FBI提供）
福斯電視台FOX 11報導，聯邦大陪審團23前對一個反政府團體的四名成員（包括一名華裔）提起六項訴訟，指其涉嫌策畫跨年夜在南加州發動一連串爆炸恐攻，目標包括科技企業與美國移民暨海關執法局（ICE）工作人員。目前四人皆以收監，不得保釋，涉嫌罪名最高可判處無期徒刑。

檢方指出，被告均為「龜島解放陣線」（Turtle Island Liberation Front）組織成員，該組織是一個反資本主義和反政府團體。四名嫌犯分別為30歲卡羅爾（Audrey Illeene Carrol）、24歲加菲爾（Dante James Anthony-Gaffield），這兩人均住在南洛杉磯；32歲、住在托倫斯市的佩吉（Zachary Aaron Page），住在格蘭岱、英文名「提娜」(Tina)的41歲華人婦女賴辰婷(Chen-Ting Lai，音譯)。卡羅爾與佩吉另被控共謀使用大規模毀滅性武器罪。

根據起訴書記載被告之間通訊內容，2025年11月29日，佩吉據稱在訊息中寫到，「以色列去死，美國去死、殖民者去死。」卡羅爾回覆「讓他們全部去死，把一切燒光（三個燃燒愛心表情符號）。」對於以ICE為目標的攻擊，該團體意圖「幹掉其中一些人，嚇阻其他人」。

聯邦當局指出，該團體運作一個名為「黑蓮花之令」（Order of the Black Lotus）激進派系，透過加密通訊進行聯絡。根據一分名為「午夜太陽行動」（Operation Midnight Sun）手寫文件，裡面詳細列出跨年夜恐攻計畫，意圖對南加州各地科技與物流公司進行「徹底摧毀」任務。內容也包含以「槍械與土製炸彈攻擊ICE探員與其車輛」等。

根據起訴書，今年11月間，卡羅爾草擬長達八頁的「午夜太陽行動」，招募另外三被告。11月29日，佩吉與卡羅爾疑似透過加密通訊軟體溝通，稱摧毀美國。12月初，被告取得製作炸彈所需材料，包括硝酸鉀、硫磺、木炭等。12月12日，該團體前往莫哈維沙漠（Mojave Desert）製作並測試爆裂物，FBI現場逮捕四人。

聯邦第一助理檢察官埃薩利（Bill Essayli）表示，「聯邦大陪審團今天提出的指控，反映其行為嚴重性，若罪名成立，這群自稱左翼激進分子將面臨數十年聯邦監禁。」四名嫌犯將於明年1月陸續在洛杉磯出庭。

四名被告前往莫哈維沙漠（Mojave Desert）製作並測試爆裂物。（FBI提供）

