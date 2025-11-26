谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

對失業者來說，為家人準備一頓豐盛的感恩節 晚餐，也有一定壓力。一名谷歌 華人工程師，服務公司長達十年，最近被辭退，作為四個孩子家庭經濟的主要來源，他深感壓力，第一次去領取感恩節免費食物，他說「很不好意思。」

來自上海的L先生，開一輛老舊的豐田凱美瑞（Toyota Camry），在羅斯密社區中心領免費食物。他今年40多歲，兩個月前被谷歌辭退。L先生說，他持H-1B工作簽證 ，身分受限或許是失業的主要原因，身邊幾位同事處境相似，在谷歌工作多年，同樣被辭退。

L先生家人住在洛杉磯，有三個未成年孩子，妻子在家相夫教子，這個家庭馬上又要迎來一個新生命。靠有限的積蓄過日子，不是長久之計，失業兩個月以來，L先生努力找工作，但沒有合適的，他嘗試做Uber網約車司機，收入並不可觀，養活大家庭捉襟見肘，「現在加油成本很高，網約車司機福利沒以前好。」

父親持旅遊簽證，不久前從上海前來投靠L先生。因為經濟壓力大，他還沒給年邁的父親購買醫療保險。領取免費食物時，L先生詢問階進慈善基金會義工，何時還會再舉辦義診，可以帶父親看病。同時，他要考慮申請一家人的綠卡，「沒有出路，困難太多。」

感恩節到了，L先生要為一家老小準備節日晚餐，他第一次領免費食物，覺得難為情，但家中經濟確實困難，能領一些也有幫助。

70歲的台灣移民沈先生，在朋友陪伴下，也來到社區中心領取感恩節免費食物。30多年前，沈先生回台灣旅遊時，不幸遭遇車禍，身體高度殘障，如今不能正常行走，失去聽力，幾乎無法與人交流。朋友說，沈先生沒有家人，靠政府救濟過日子，他不願去養老院，獨居在家，護工定期上門照顧，偶爾朋友們也會幫忙。

陪同沈先生前來的朋友，是一名年長女士，她拿出一張世界日報，指著其中一篇報導說，近日看到新聞，才知道這裡可以領取免費食物。該女士希望義工給沈先生一份食物，也請求可以給她一袋。 陪沈先生來的女士拿出世界日報，她說看新聞得知可領免費食物。（記者邵敏／攝影）

階進慈善基金今年感恩節發出近2000份免費食物，包括米麵、蔬果、罐裝食品等。創始人葉品毅說，需要幫助的困難家庭太多。該基金會一份問卷調查顯示，前來領取食物者，華人、墨西哥裔居多，他們普遍收入低於聯邦貧困線。

「有人嫌我們發的食物太少，一個大家庭不到幾天就吃完。」葉品毅很無奈，這些食物部分來自食品銀行（Food Bank）捐贈，有些直接從當地農場、批發商購買；此外，基金會成員和義工，也出資幫助購買食物。「感恩節是一家人溫暖團聚的節日，不希望有人在這一天，還為食物發愁、掙扎。」