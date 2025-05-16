中文服務資源稀缺 華翁轉診一波三折

胡先生收到的轉診批准信中僅簡短寫道「您已獲批准就診」，卻未提供專科醫師姓名、地址或聯絡方式。（圖／受訪者提供）

南加一位79歲的退休長者胡先生近日反映，雖已參加特定健保 計畫20餘年，卻在最近申請專科轉診過程中屢屢碰壁，過了一個多月仍無法順利就醫。他表示，希望醫療與保險 系統能在資訊傳遞與對接流程上更透明。

今年2月，胡先生感受到腰痛難耐，走路都受影響，便依照慣例先去看家庭醫師，由家庭醫師幫忙轉診到骨科 ，但過了很久都沒消息。胡先生說，他後來主動聯絡保險公司詢問，被告知原本的骨科轉診已被更改為神經科，並會另行安排。不過當他收到批准信後，信中僅簡短寫道「您已獲批准就診」，卻未提供醫師姓名、診所地址或聯絡方式。

胡先生說，他撥打信中提供的聯絡電話，接電話者表示僅是「轉接單位」，會將訊息轉達給醫師，由對方主動聯繫。「結果等了10天還是沒人打來，我又打回去詢問，他們再給我另一地址，說那裡能看病。」但當他親自前往該地址後，發現是緊急護理中心(Urgent Care)，工作人員稱當日沒有他的預約資料，這讓胡先生感到困惑和沮喪。

胡先生指出，近兩年來，盡管使用的健保從未變更，但轉診過程變得更加複雜與緩慢。相較而言，過去轉診流程雖有等待期，但最終仍能順利獲得所需診療。

此外，胡先生也提到，健保公司雖有中文服務，但較為有限，比如多數通知信與文件皆為英文，對年長者或英文能力有限者來說，難以閱讀和理解，他希望保險體系能加強中文說明與協助。

對胡先生的情況，記者已協助其與健保公司會中文的負責人聯繫，最終幫胡先生成功安排至骨科醫師看診，胡先生目前已完成初步就醫。至於此前為何頻頻預約不到，以及胡先生提出的「中文服務資源有限」等問題，負責人尚未正面回應。

記者聯繫到一位不願具名的健保代理人，他表示，近期專科醫師「難約」的情況並非個案，尤其是會說中文的專科醫師更是供不應求。

根據加州法律規定，健保公司需為非英語使用者提供語言協助服務。民眾若希望使用中文服務，可透過撥打健保客服，在接通後要求提供中文服務。若對語言服務或就醫權益有疑問，亦可聯繫加州醫療保健管理局（Department of Managed Health Care）或求助華人社區的保險代理人與非營利機構。