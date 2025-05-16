我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱印度擬對美進口商品「零關稅」 印外長潑冷水

白宮副幕僚米勒權傾川普內閣 超越范斯、幕僚長威爾斯

中文服務資源稀缺 華翁轉診一波三折

記者劉子為／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
胡先生收到的轉診批准信中僅簡短寫道「您已獲批准就診」，卻未提供專科醫師姓名、地址或聯絡方式。（圖／受訪者提供）
胡先生收到的轉診批准信中僅簡短寫道「您已獲批准就診」，卻未提供專科醫師姓名、地址或聯絡方式。（圖／受訪者提供）

南加一位79歲的退休長者胡先生近日反映，雖已參加特定健保計畫20餘年，卻在最近申請專科轉診過程中屢屢碰壁，過了一個多月仍無法順利就醫。他表示，希望醫療與保險系統能在資訊傳遞與對接流程上更透明。

今年2月，胡先生感受到腰痛難耐，走路都受影響，便依照慣例先去看家庭醫師，由家庭醫師幫忙轉診到骨科，但過了很久都沒消息。胡先生說，他後來主動聯絡保險公司詢問，被告知原本的骨科轉診已被更改為神經科，並會另行安排。不過當他收到批准信後，信中僅簡短寫道「您已獲批准就診」，卻未提供醫師姓名、診所地址或聯絡方式。

胡先生說，他撥打信中提供的聯絡電話，接電話者表示僅是「轉接單位」，會將訊息轉達給醫師，由對方主動聯繫。「結果等了10天還是沒人打來，我又打回去詢問，他們再給我另一地址，說那裡能看病。」但當他親自前往該地址後，發現是緊急護理中心(Urgent Care)，工作人員稱當日沒有他的預約資料，這讓胡先生感到困惑和沮喪。

胡先生指出，近兩年來，盡管使用的健保從未變更，但轉診過程變得更加複雜與緩慢。相較而言，過去轉診流程雖有等待期，但最終仍能順利獲得所需診療。

此外，胡先生也提到，健保公司雖有中文服務，但較為有限，比如多數通知信與文件皆為英文，對年長者或英文能力有限者來說，難以閱讀和理解，他希望保險體系能加強中文說明與協助。

對胡先生的情況，記者已協助其與健保公司會中文的負責人聯繫，最終幫胡先生成功安排至骨科醫師看診，胡先生目前已完成初步就醫。至於此前為何頻頻預約不到，以及胡先生提出的「中文服務資源有限」等問題，負責人尚未正面回應。

記者聯繫到一位不願具名的健保代理人，他表示，近期專科醫師「難約」的情況並非個案，尤其是會說中文的專科醫師更是供不應求。

根據加州法律規定，健保公司需為非英語使用者提供語言協助服務。民眾若希望使用中文服務，可透過撥打健保客服，在接通後要求提供中文服務。若對語言服務或就醫權益有疑問，亦可聯繫加州醫療保健管理局（Department of Managed Health Care）或求助華人社區的保險代理人與非營利機構。

健保 保險 骨科

上一則

Trader Joe's3.99元黃麻袋 購物上學都好用

下一則

好歡喜 華人驚見蜂鳥門前築巢

延伸閱讀

加州這戶美麗庭院令路人驚嘆 屋主：挑對植物 其實很好照顧

加州這戶美麗庭院令路人驚嘆 屋主：挑對植物 其實很好照顧
WSJ獨家：聯合健保集團涉紅藍卡詐騙遭司法部犯罪調查

WSJ獨家：聯合健保集團涉紅藍卡詐騙遭司法部犯罪調查
國會阻加州電動車政策 擬推翻環保署「豁免」

國會阻加州電動車政策 擬推翻環保署「豁免」
紐森擬向無證客收100元醫療保費 華人認不得已

紐森擬向無證客收100元醫療保費 華人認不得已
李晶晶牙科歡慶15周年 植牙優惠

李晶晶牙科歡慶15周年 植牙優惠
川普大砍藥價 美原廠藥恐漲價 可能退出台灣健保

川普大砍藥價 美原廠藥恐漲價 可能退出台灣健保

熱門新聞

直播「自殺」後，余傑菲的訃聞在網路上出現。（取自X）

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

2025-05-09 14:49
律師指出，假結婚交易中，「敲詐勒索」已成為常態。（示意圖，取材自Unsplash.com）

假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係

2025-05-13 23:44
Capital One Shopping的比價功能。（Thrifty World Traveler）

別再傻傻上官網買機票 這3個App幫你省40%

2025-05-10 16:21
小孩玩的迷你工具。（取自Costco網站）

手慢吃虧 好市多11項熱門商品恐漲

2025-05-09 13:25
加州奶茶店的外帶冷飲，一般情況下不收銷售稅，但也有例外。（示意圖，取自Pexels網頁）

波霸奶茶好貴 這項不該收的費用好多店都收了

2025-05-11 20:41
秋前原的臉部瘀青。（「Go Fund Me」）

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

2025-05-15 16:25

超人氣

更多 >
川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服
北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格
滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%

AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%
只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣