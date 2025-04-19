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UCLA國際生美墨邊境被拘 校友聲援

洛杉磯訊
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UCLA一名留學生近日從墨西哥入境時被美國海關和邊境保護局拘留。（檔案照，記者丁曙攝影）
UCLA一名留學生近日從墨西哥入境時被美國海關和邊境保護局拘留。（檔案照，記者丁曙攝影）

一名就讀洛杉磯加大（UCLA）的國際學生，近日在美墨邊境被美國海關和邊境保護局（CBP）拘留。此舉發生在川普政府繼續撤銷外國學生簽證的背景下。

根據UCLA學生報「The Daily Bruin」的報導，UCLA副校長兼戰略傳播處負責人Mary Osako發表聲明確認，該名研究生目前仍在CBP的拘留中。「UCLA已經得知一名國際研究生在試圖從墨西哥入境美國時，被美國海關和邊境保護局拘留。」她在聲明中表示。「目前，這名學生仍在CBP的拘留中，我們正積極努力了解更多信息。」

目前，該名學生的身分尚未公開，根據洛杉磯時報報導稱，該名學生為女性。

截至18日（周五），尚不清楚該名學生為何會前往墨西哥，也不清楚她為何被拘留。她試圖通過位於聖地牙哥南邊的聖伊西德羅（San Ysidro）邊境口岸重新進入美國。

「The Daily Bruin」報導指出，17日（周四），校內有學生發起抗議活動，要求校方「對抗」川普政府的政策。政治學教授Graeme Blair和其他教職員以及學生們在校長辦公室外集會抗議。Blair表示：「我每天都得和我的非公民學生交談，他們都很害怕。我也為他們感到害怕，因為美國移民政策的變化太無常了。他們不知道自己什麼時候會在半夜被帶走，也不知道什麼時候會被迫離開教室。」

過去一個月中，川普政府加大了對外國學生簽證的打擊力度，國務院已經取消了超過300張簽證。國務卿Marco Rubio援引了「移民與國籍法」中的一項條款，授權美國外交部長根據該條款撤銷外國學生簽證，理由是他們的存在或活動可能對美國的外交政策產生「潛在的嚴重不利影響」。

學生簽證 邊境 UCLA

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