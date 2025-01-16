零元購？華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民「丟臉 」

捐贈現場「推積如山」的鞋子、衣服，需要的人可隨意領取。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯野火導致無數人流離失所，面對史無前例災難，很多人自發捐贈救災物資；但也有一些人被質疑不是災民，卻在領取免費物品，像是「零元購」。有人爆料，看見華人 大媽、大叔帶著手拖車，在捐贈場所隨意拿東西。

（視頻來源：記者邵敏）

亞凱迪亞 跑馬場（Santa Anita Park），最近幾天成為民眾自發捐贈救災物資的場所之一。源源不斷的車輛，裝載衣物、食品、礦泉水等生活用品到此；民眾慷慨捐贈，進入跑馬場的車隊排成長龍。捐贈物資十分豐富，來到現場感受氣氛的華人張先生表示，「你能想到的日常生活用品，這裡幾乎都有。」

很多捐贈者開車載著一箱箱礦泉水來到現場。（記者邵敏／攝影）

很多人在捐贈點挑選需要的免費物資，包括不少華人面孔。一位不願具名的市民稱，看到華人大媽、大叔拉著行李箱，隨意拿取各種救災物資，「他們就像過春節買年貨，這些東西全免費。」華人大媽究竟是不是這場大火的災民，目擊者表示並不清楚，只是猜測，「他們看上去很開心，不像剛遭受火災、居無定所的難民。」

志願者在亞凱迪亞跑馬場發放礦泉水。（記者邵敏／攝影）

更有華人在社群發圖片、視頻稱，後悔沒有帶拖車，「免費東西太多，有拖車還可以扛幾箱水回家」；「很多盒飯、披薩免費拿，想要多少拿多少」；「我就是去看熱鬧，沒想拿什麼，但志願者太熱情，直接發袋子讓我隨便挑」。

類似消息引來其他華人評論者罵聲，認為此舉丟盡國人臉，「這些人看上去就不是災民，拖著大箱子挑選免費物資，他們拿得理所當然，看著心裡難受。」也有人質疑，「被燒毀房子的大多是富人，他們不會需要這些二手救災物資，也不會來這裡吃免費食物。」

住在伊頓野火(Eaton Fire)附近的華人居民Rachael表示，雖然家在疏散警告區，但受野火影響並不大。父母最近幾天也去跑馬場看熱鬧，因為不識英文，結果拿了一袋貓糧回家，讓家中並無寵物 的Rachael啼笑皆非，「我趕緊讓爸媽送回去，告訴他們中美文化環境不同，不能看到免費東西就隨便拿 現場捐贈物資非常豐富，包括很多兒童用品、玩具等。（記者邵敏／攝影） ，要留給有需要的人。」

對非災民卻在領取救災物資，也有一些不同看法。去過現場的林女士指出，此次跑馬場收到的物資超過預期，以至現場標示：不再接受衣服、鞋子等捐贈。「領取者除華人外，更多的是其他族裔，他們也不一定都是災民，我們也不能總把矛頭指向華人大媽」。

「有些人在這場大火中痛失房產、家人，也有人遭受心理上的恐懼和不安，從這個層面說，他們都是災民。」林女士認為，只要這些生活物資確實可以幫助到有需要的人，而不是浪費，就可以領取，「有人捐贈，有人接受，人們在傳播善意、積極向上的環境中，可以得到不同程度的治愈」。