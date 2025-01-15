撤離帶上「逃生包」 這些必需品不可少

加州消防廳提醒民眾提早準備逃生包，包括手電筒等必要物品。(加州消防廳網頁)

加州 林業和消防廳 （Cal Fire）1月14日（周二）發布野火季緊急提醒，民眾必須預先準備「逃生包」，內含三天份糧食、飲用水、藥品、證件等必需品，同時要立即整理房屋，包括關閉門窗瓦斯、移除易燃物、打開照明等。消防廳發言人托雷斯（Jesse Torres）特別強調，野火逼近時千萬「別等通知」，要立刻撤離，以免塞車延誤逃生時機。

托雷斯指出，野火逼近時不要等到收到疏散通知再行動，「每個人都想跑，路上會大塞車」，特別是在山區等道路狹窄地區，大家都擠在同條路上逃命，會造成更大危險。托雷斯表示，只要平時做足準備、保持冷靜，就能大幅提高逃生機會。

消防廳提醒，整理房子時有五個關鍵：首先要關閉所有門窗（不要上鎖）、瓦斯和冷氣；其次要拆掉易燃窗簾、布簾，拉起金屬百葉窗；同時將易燃物品集中到房間中央，遠離門窗；另外要打開室內外燈光，方便消防員在濃煙中辨識；最後要移除門外易燃物，包括庭院家具、垃圾桶、烤肉架等。

逃生包必須準備三天份不易腐壞食物和每人三加侖飲用水，以及地圖、急救包、手電筒、電池供電收音機（含備用電池）。此外還要帶上處方藥物、換洗衣物、備用眼鏡，以及重要證件影本如出生證明、護照等，現金和信用卡 也不能少。手機筆電充電器和寵物 食品及用品也都要一併帶上。

車輛準備方面也有三個重點：要將應急包放入後車廂，車頭朝外停放並關閉車窗，還要備妥備用鑰匙。消防廳特別提醒，床邊一定要放堅固鞋子和手電筒，以防半夜接獲疏散通知。