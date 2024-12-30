我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4種可改善腸道健康食物 這個排名第一

投資人獲利了結 美股後繼無力 道瓊早盤重摔逾700點

規避風險 投資EB-5詳看計畫書、財務報表

記者啟鉻／洛杉磯報導
為減少風險，EB-5投資者要仔細查看項目詳細商業計畫書、財務報表及其相關文件。圖為示意圖。（取自Pexels）
為減少風險，EB-5投資者要仔細查看項目詳細商業計畫書、財務報表及其相關文件。圖為示意圖。（取自Pexels）

部分中國投資者希望通過EB-5取得美國綠卡，然而近年部分EB-5投資項目因財務問題或開發失敗，尤其受疫情影響，導致投資者面臨金錢損失、甚至無法達成移民目標的情況時常發生。為幫助華人投資者避免類似問題，綜合整理風險提示和預防措施。

選擇經驗豐富的區域中心（Regional Center）。EB-5項目通常由區域中心主導，這些中心負責開發和管理投資計畫。要確保選擇歷史悠久、成功案例豐富的區域中心，可降低風險。在選擇前，能夠仔細查閱區域中心資歷、過去項目成果以及對投資者的支持情況。

深入了解項目財務狀況與可行性。在投資前，投資者要查看詳細商業計畫書、財務報表及其相關文件。確保該項目有穩定資金來源，並具有合理預期回報。如果可能，請尋求專業顧問如律師或會計師協助，幫助分析項目潛在風險。

審查項目的移民合規性。EB-5要求每筆投資能夠創造至少10個全職工作機會。投資者應確認項目是否已計畫好如何達成這一要求。缺乏清晰就業創造計畫，可能導致移民申請失敗。

謹慎對待保證回報的承諾。美國法律禁止EB-5項目向投資者保證固定回報或本金安全。如果某項目聲稱能百分百保障投資，這通常是違規或存在欺詐。對此類過於樂觀的承諾，一定要提高警覺。

選擇透明度高的項目。優質EB-5應該提供全面透明信息，包括資金流向、建設進度和就業數據等。投資者要避免參與拒絕提供詳細信息的項目。

瞭解潛在延遲與政策變動風險。EB-5投資移民涉及多方監管，政策變動和審批延遲可能會對投資者造成影響。因此，投資者需要對時間成本和風險有充分認識，並做好心理準備。

尋求專業法律協助。一位專業的移民律師或投資顧問，可幫助審核項目文件，確保合規並降低風險。專業人士的支持能讓投資者的投資更加穩健。

投資 移民 就業

上一則

中國入侵物種首次出現北美 加州緊急圍堵

下一則

歹徒假扮警察闖豪華公寓 搶走大量現金和珠寶

延伸閱讀

「前穆斯林」開車衝撞德國聖誕市集 兇手為何反伊斯蘭？

「前穆斯林」開車衝撞德國聖誕市集 兇手為何反伊斯蘭？
川普聘印度裔克里許南 引發矽谷、MAGA人士互嗆

川普聘印度裔克里許南 引發矽谷、MAGA人士互嗆
紐約州今年人口增長 5年來最多

紐約州今年人口增長 5年來最多
移民專頁／I-140曾獲批 難拿非移民簽證

移民專頁／I-140曾獲批 難拿非移民簽證
移民專頁／先遞I-140 再申請F-1可能被拒

移民專頁／先遞I-140 再申請F-1可能被拒
移民專頁／公民配偶逾期居留 免交I-601

移民專頁／公民配偶逾期居留 免交I-601

熱門新聞

科技富豪艾利森(Larry Ellison，右)與華裔妻子朱凱倫(Keren Zhu，音譯)2022年觀看在加州舉行的BNP網球公開賽男單決賽。(美聯社)

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

2024-12-22 14:43
聖荷昆縣士德頓2024年10月發現的河殼菜蛤。（Elizabeth Wells／加州水資源局）

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

2024-12-29 15:52

「這裡不是中國」華男遇人肉佔車位 爆爭執

2024-12-24 18:53
擁有55年歷史的好萊塢日落大道上最具標誌性的餐廳之一、Arby's Hollywood，2024年夏季被迫永久關閉。（Arby's Hollywood）

通膨+嚴法衝擊 加州餐廳驚現關閉潮

2024-12-26 12:46
陳先生家前院的鐵絲網。（蔡女士提供）

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

2024-12-27 01:20
聖塔安尼塔購物中心，26日節後第一天，大部分商家都比較冷清。（記者邵敏／攝影）

南加華人區商場節後冷清 唯這些店生意火爆、排長隊

2024-12-26 20:15

超人氣

更多 >
老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味
中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵
任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗
「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法

「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法
趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起

趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起