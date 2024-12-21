各大航空增加航線、升級機型 歐洲線最熱

完成疫情恢復期，美國各家航空公司集中火力擴充運力、升級機型、開拓國內和國際航線。圖為洛杉磯國際機場。（記者張宏／攝影）

美國各航空公司為2025年夏季高峰期擴充運力、升級機型、開拓國內和飛往歐洲等地的跨大西洋航線。消費者將感受到升級的服務和運力，同時可獲得更實惠的飛歐洲機票價格。

美國航空（American Airlines）2025年開始，將重啟或開拓部分美國國內及歐洲新航線。航空分析公司Cirium指出，美國航空將於2025年4月4日起，重新推出洛杉磯國際機場 （LAX ）到匹茲堡國際機場（PIT）的直飛航班，這是該航線時隔六年的回歸。

根據美國航空官網，LAX飛PIT的單程航班，將每日一班，執飛的是波音 737-800。洛杉磯出發時間為早上9時，抵達是當地時間下午4時47分，從匹茲堡出發時間是下午5時57分，抵達洛杉磯的時間是晚8時5分。

目前執飛LAX到PIT航線的是Breeze Airways， Breeze Airways以其實惠票價聞名，執飛機型是空中巴士A220-300飛機。雙方未來可能圍繞定價、班次和乘客設施展開競爭。

美國航空重啟該航線原因，顯然與洛杉磯和匹茲堡間的旅行需求預期增加有關，旅客可期待兩家航空公司提供有競爭力的機票價格和服務。除該航線外，美國航空近期透露，將拓展飛往希臘雅典（ATH）、馬德里（MAD）、米蘭（MXP）和羅馬（FCO）航線。並在2019年疫情後，首次重啟飛往蘇格蘭愛丁堡的航班。

其他航空公司，也在擴充運力和航線。美聯航（United Airlines）2025年展開跨大西洋服務擴張計畫，包括從新澤西紐瓦克飛往西班牙Bilbao和葡萄牙Faro的新航線，及從華盛頓杜勒斯國際機場(IAD)飛往尼斯和威尼斯的新航線。同時在2025年夏季，將美國和都柏林間的客運量增加40%，華盛頓特區飛往都柏林增加至每日兩班，使用波音757-200執飛，休士頓至Medellin也增至每日兩班，執飛的是波音737MAX。芝加哥至都柏林以更先進的波音787-8執飛。另外4月2日起，新增關島至台北航線，每兩周一班。將關島飛往名古屋的航班頻率，從每周七班減少為五班。

根據達美航空（Delta Airlines）官網，達美已訂購44架空中巴士A350-900飛機，其中約34架已交付，該航空公司正在為最新一輪的A350飛行網路擴張做準備。達美航空已準備好在2025年夏天，從亞特蘭大飛往215個目的地和每日968趟航班，這是其有史以來最大的航班時刻表。與今年同期相比，明夏每日出發航班數量預計增加近75班。

捷藍航空（JetBlue）也將於2025年夏季，開闢首條飛往西班牙的航線。