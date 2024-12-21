我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒性生活？專家發現不只心理「壓力山大」 生殖器還可能萎縮

政府免關門 參院通過新版臨時支出法案 待拜登簽署生效

各大航空增加航線、升級機型 歐洲線最熱

記者張宏/洛杉磯報導
完成疫情恢復期，美國各家航空公司集中火力擴充運力、升級機型、開拓國內和國際航線。圖為洛杉磯國際機場。（記者張宏／攝影）
完成疫情恢復期，美國各家航空公司集中火力擴充運力、升級機型、開拓國內和國際航線。圖為洛杉磯國際機場。（記者張宏／攝影）

美國各航空公司為2025年夏季高峰期擴充運力、升級機型、開拓國內和飛往歐洲等地的跨大西洋航線。消費者將感受到升級的服務和運力，同時可獲得更實惠的飛歐洲機票價格。

美國航空（American Airlines）2025年開始，將重啟或開拓部分美國國內及歐洲新航線。航空分析公司Cirium指出，美國航空將於2025年4月4日起，重新推出洛杉磯國際機場LAX）到匹茲堡國際機場（PIT）的直飛航班，這是該航線時隔六年的回歸。

根據美國航空官網，LAX飛PIT的單程航班，將每日一班，執飛的是波音737-800。洛杉磯出發時間為早上9時，抵達是當地時間下午4時47分，從匹茲堡出發時間是下午5時57分，抵達洛杉磯的時間是晚8時5分。

目前執飛LAX到PIT航線的是Breeze Airways， Breeze Airways以其實惠票價聞名，執飛機型是空中巴士A220-300飛機。雙方未來可能圍繞定價、班次和乘客設施展開競爭。

美國航空重啟該航線原因，顯然與洛杉磯和匹茲堡間的旅行需求預期增加有關，旅客可期待兩家航空公司提供有競爭力的機票價格和服務。除該航線外，美國航空近期透露，將拓展飛往希臘雅典（ATH）、馬德里（MAD）、米蘭（MXP）和羅馬（FCO）航線。並在2019年疫情後，首次重啟飛往蘇格蘭愛丁堡的航班。

其他航空公司，也在擴充運力和航線。美聯航（United Airlines）2025年展開跨大西洋服務擴張計畫，包括從新澤西紐瓦克飛往西班牙Bilbao和葡萄牙Faro的新航線，及從華盛頓杜勒斯國際機場(IAD)飛往尼斯和威尼斯的新航線。同時在2025年夏季，將美國和都柏林間的客運量增加40%，華盛頓特區飛往都柏林增加至每日兩班，使用波音757-200執飛，休士頓至Medellin也增至每日兩班，執飛的是波音737MAX。芝加哥至都柏林以更先進的波音787-8執飛。另外4月2日起，新增關島至台北航線，每兩周一班。將關島飛往名古屋的航班頻率，從每周七班減少為五班。

根據達美航空（Delta Airlines）官網，達美已訂購44架空中巴士A350-900飛機，其中約34架已交付，該航空公司正在為最新一輪的A350飛行網路擴張做準備。達美航空已準備好在2025年夏天，從亞特蘭大飛往215個目的地和每日968趟航班，這是其有史以來最大的航班時刻表。與今年同期相比，明夏每日出發航班數量預計增加近75班。

捷藍航空（JetBlue）也將於2025年夏季，開闢首條飛往西班牙的航線。

洛杉磯國際機場 波音 LAX

上一則

加州產險四哥 擬停保公寓、租屋

延伸閱讀

最適合聖誕節城市 洛杉磯排名17

最適合聖誕節城市 洛杉磯排名17
蛇年華埠小姐選美起跑 洛杉磯13佳麗亮相

蛇年華埠小姐選美起跑 洛杉磯13佳麗亮相
砸118億…華航買新客機 波音、空巴各10架 貨機4架

砸118億…華航買新客機 波音、空巴各10架 貨機4架
失蹤1個多月回美 亞裔女：手機留機場 對媒體報導不知情

失蹤1個多月回美 亞裔女：手機留機場 對媒體報導不知情
威脅炸掉市政廳 洛杉磯副市長住宅突被FBI搜查

威脅炸掉市政廳 洛杉磯副市長住宅突被FBI搜查
波音改裝升級工程延誤 川普又將沒新空軍一號可搭

波音改裝升級工程延誤 川普又將沒新空軍一號可搭

熱門新聞

行車記錄器已成為許多車主的「電子證人」，不僅有助事故真相釐清與法庭證據支持，亦為商用車輛業主提供保險折扣。（記者張庭瑜／攝影）

行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力

2024-12-13 01:20
「丁胖子廣場」附近一個家庭旅館內，有華人上吊自殺。（取自X）

蒙市家庭旅館華人上吊 房東推門驚見慘狀呼「救命」

2024-12-17 20:53
1960年後出生者，要到67歲才能領取全額社安退休金。圖為示意圖。（pexels）

2025社安退休金計畫 有幾項改變

2024-12-15 19:19
司法部（DOJ）19日發布消息，稱在南加州僑界活躍的旅美大陸導演孫耀寧（Yaoning“Mike” Sun）「非法充當中國間諜」被捕。圖為孫耀寧（右三）參與導演的南加地區華人春晚。（本報資料照片）

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

2024-12-19 14:21
一名男性華人12月15日在蒙市家庭旅館上吊自殺。(記者邵敏／攝影)

南加這些華人老移民凄慘 自殺、無居所、吃免費食物

2024-12-18 21:06
2020年9月，南加非法大麻農場七名亞裔當場被人槍殺。（Fox電視台）

南加非法大麻農場血腥屠殺 7亞裔命喪荒野 警公布細節

2024-12-19 15:38

超人氣

更多 >
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他
這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單
哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了

哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了