佳節將近 加州零售竊案不斷 警方加強打擊力度 一周逮捕數十人

警方追繳的部分被盜物品。（聖伯納汀諾縣警方提供）

聖誕與新年假期將至，賣店都囤了一堆貨以供需求，但這也是零售竊盜最猖獗的時期。加州 從南到北，一周內就發生多起竊案，而就在36號提案開始實施前後這段期間，警方也加強打擊力度，數十人遭到逮捕。

南加內陸聖伯納汀諾縣警方在近期一項打擊零售商 品盜竊行動中，拘捕盜竊嫌犯近30人，追繳超過1萬美元的被竊財物。根據縣警方資訊，縣警局執法人員與國土安全部、加州公路巡警合作，打擊零售商品竊盜，目的是阻止在庫卡蒙加牧場的維多利亞花園步行街（Victoria Gardens Shopping Center）以及奇諾岡的各大商店，包括奇諾岡購物中心、Nike、Lowe's及TJ Maxx等的偷盜、入室盜竊和破壞行為。

執法人員在12月7日至14日的行動中，共執行了15項重罪逮捕、13項輕罪拘押。

警方在聲明︰「這些暴力犯罪 透過恐嚇手段、團夥行為，威脅聖伯納汀諾縣居民，導致不安全、不舒適的購物環境。」

官方表示，執法人員對零售商品竊盜打擊行動還將持續，範圍包括庫卡蒙加牧場、蘋果谷、赫斯普里亞（Hesperia）、勝利谷（Victorville）和奇諾岡等地，行動針對犯罪團夥。

范杜拉縣警局則是與Target、JCPenney、Macy's的保全合作，展開「Shoplift With a Cop」行動，6、7兩日共逮捕21名成年嫌犯，與16名未成年嫌犯，最小的18歲、最大的53歲。

警局表示，找回的失物價值近2000元，以及做案工具、芬太尼、冰毒、古柯鹼與其他毒品。警方強調，零元購的受害商家不只大賣場，還有縣內的各式商店，凸顯此一時段的竊盜高峰。

沙加緬度以北的橘岡（Citrus Heights）13日逮捕鴛鴦盜，他們的對象是Birdcage Centre Lane的HomeGoods。得手後駕Jeep逃逸，但Dominique Starks與Starr Jones仍被攔下。

除了贓物，還有疑似冒用的身分證明。警方表示，兩人在外地都有重罪前科，涉及竊盜、組織偷竊、合謀偷竊、持有贓物。警局表示會持續追查是否還有其他受害店家。