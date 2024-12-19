我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

布林肯：世界已經表態 「台灣是我們的事情」

佳節將近 加州零售竊案不斷 警方加強打擊力度 一周逮捕數十人

編譯胡立宗／綜合報導
警方追繳的部分被盜物品。（聖伯納汀諾縣警方提供）
警方追繳的部分被盜物品。（聖伯納汀諾縣警方提供）

聖誕與新年假期將至，賣店都囤了一堆貨以供需求，但這也是零售竊盜最猖獗的時期。加州從南到北，一周內就發生多起竊案，而就在36號提案開始實施前後這段期間，警方也加強打擊力度，數十人遭到逮捕。

南加內陸聖伯納汀諾縣警方在近期一項打擊零售商品盜竊行動中，拘捕盜竊嫌犯近30人，追繳超過1萬美元的被竊財物。根據縣警方資訊，縣警局執法人員與國土安全部、加州公路巡警合作，打擊零售商品竊盜，目的是阻止在庫卡蒙加牧場的維多利亞花園步行街（Victoria Gardens Shopping Center）以及奇諾岡的各大商店，包括奇諾岡購物中心、Nike、Lowe's及TJ Maxx等的偷盜、入室盜竊和破壞行為。

執法人員在12月7日至14日的行動中，共執行了15項重罪逮捕、13項輕罪拘押。

警方在聲明︰「這些暴力犯罪透過恐嚇手段、團夥行為，威脅聖伯納汀諾縣居民，導致不安全、不舒適的購物環境。」

官方表示，執法人員對零售商品竊盜打擊行動還將持續，範圍包括庫卡蒙加牧場、蘋果谷、赫斯普里亞（Hesperia）、勝利谷（Victorville）和奇諾岡等地，行動針對犯罪團夥。

范杜拉縣警局則是與Target、JCPenney、Macy's的保全合作，展開「Shoplift With a Cop」行動，6、7兩日共逮捕21名成年嫌犯，與16名未成年嫌犯，最小的18歲、最大的53歲。

警局表示，找回的失物價值近2000元，以及做案工具、芬太尼、冰毒、古柯鹼與其他毒品。警方強調，零元購的受害商家不只大賣場，還有縣內的各式商店，凸顯此一時段的竊盜高峰。

沙加緬度以北的橘岡（Citrus Heights）13日逮捕鴛鴦盜，他們的對象是Birdcage Centre Lane的HomeGoods。得手後駕Jeep逃逸，但Dominique Starks與Starr Jones仍被攔下。

除了贓物，還有疑似冒用的身分證明。警方表示，兩人在外地都有重罪前科，涉及竊盜、組織偷竊、合謀偷竊、持有贓物。警局表示會持續追查是否還有其他受害店家。

零售商 加州 暴力犯罪

上一則

36號提案生效 零元購慣竊可判重罪、毒犯強制戒治

延伸閱讀

路州65歲男染禽流感重症 全美首宗因自家飼養家禽染H5N1病毒

路州65歲男染禽流感重症 全美首宗因自家飼養家禽染H5N1病毒
加州宣布進入禽流感緊急狀態

加州宣布進入禽流感緊急狀態
加州三患者死於傳染病 發病前都去過這地方

加州三患者死於傳染病 發病前都去過這地方
關注青少年心理健康 「留出空間整修」計畫啟動

關注青少年心理健康 「留出空間整修」計畫啟動
洛縣高院華裔黃安妮 獲任加州中區聯邦法官

洛縣高院華裔黃安妮 獲任加州中區聯邦法官
動物庇護所過度擁擠 員工被狗咬傷 洛市挨罰56萬

動物庇護所過度擁擠 員工被狗咬傷 洛市挨罰56萬

熱門新聞

御香食品即食肉類產品的李斯特菌疫情已蔓延至美國8個州。（CDC）

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

2024-12-11 16:16
行車記錄器已成為許多車主的「電子證人」，不僅有助事故真相釐清與法庭證據支持，亦為商用車輛業主提供保險折扣。（記者張庭瑜／攝影）

行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力

2024-12-13 01:20
周應標（Yinpiao Zhou，音譯）涉嫌11月底，使用無人機飛越范登堡太空基地拍攝照片。（KTLA5電視台）

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

2024-12-11 15:31
1960年後出生者，要到67歲才能領取全額社安退休金。圖為示意圖。（pexels）

2025社安退休金計畫 有幾項改變

2024-12-15 19:19
「丁胖子廣場」附近一個家庭旅館內，有華人上吊自殺。（取自X）

蒙市家庭旅館華人上吊 房東推門驚見慘狀呼「救命」

2024-12-17 20:53
PIH Health Whittier Hospital的外觀。（取自PIH Health網頁）

PIH Health洛杉磯3醫院被駭 網路、電話已癱瘓14天

2024-12-15 01:14

超人氣

更多 >
「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起
降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思

降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思
Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？
美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器

美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器
Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見