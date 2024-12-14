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憂川普效應 中國留學生放棄春節返鄉

本報記者／洛杉磯報導
南加大發出緊急通知，強烈建議境外的國際學生在川普上任前返美。（取自南加大官網）
南加大發出緊急通知，強烈建議境外的國際學生在川普上任前返美。（取自南加大官網）

隨著川普將於2025年1月20日就任美國第47任總統，多所美國大學紛紛發布通知，呼籲持F-1與J-1簽證的國際學生盡早返回美國，以避免潛在的入境限制或海關刁難。許多中國留學生對未來的不確定性感到焦慮，部分學生甚至選擇放棄寒假回國計畫。

南加州大學（USC）之前發出通知，強烈建議境外的國際學生攜帶完整的證明文件返美，以免在川普新任期開始後面臨海關審查或入境困難。南加大校內約四分之一的學生為國際生，總數達1萬7000人，是加州外籍學生最多的學校。與南加大持相似立場的還有耶魯大學、麻省理工學院等其他國際學生比例高的學府。

目前全美多所大學，包括波士頓大學、衛斯萊恩大學、馬薩諸塞大學等相繼向國際學生發起類似通知，康乃爾大學國際服務辦公室更發布指南，直指川普可能在就任後不久重新推出「旅行禁令」，而過去曾受禁令影響的國家，如緬甸、北韓等，可能再次被列入限制名單。指南更指出，新的政策可能擴大範圍，涵蓋中國與印度等國家。

目前就讀於南加大計算機工程專業的小周說：「除了只需要上網課或特殊原因的學生以外，學校在非假期時間是默認學生必須在校園上課的。」冬季假期即將到來，雖然大家不受離境限制，但大部分學生的開學時間在1月10日前後，正常來說，大家都會在川普上任之前返校。

小周指出，目前沒有聽說周遭同學遇到無法入境的情況；接下來的聖誕假期可能是學生的出入境高峰期，周遭同學比較焦慮的是，海關是否會在川普上任前就提前收緊政策的潛在風險。此外，1月底正值中國農曆春節，還是會有小部分留學生為了和家人團聚，選擇冒險留在中國，等到過年後才返回美國。

出於川普在上一任期內頒布的一系列反移民旅行禁令和政策，雖然並非針對學生簽證，但對留學生產生的負面影響顯而易見。小周表示，自己留學這幾年一直不敢回國，除了自己和很多同學之前入境因為專業敏感有被關進「小黑屋」的經歷以外，大多數中國理工科專業留學生的F-1簽證有效時間為一年，因此回國還需要去領事館重新面簽，一旦遇到不通過或者行政審查，極有可能耽誤學業。不過，留學圈裡一直流行一句話，「只要膽子大，天天都是假」，一些學生因為其專業特殊性，也不乏在完成項目無上課壓力的情況下選擇經常出入境的現象。

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