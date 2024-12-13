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遇移民官突檢勿逃跑衝突 防遣返熱線提供諮詢

記者邵敏／洛杉磯報導
如遇移民局突擊檢查或執法行動，應保持冷靜，勿嘗試逃跑或與執法人員發生肢體衝突。(Pexels)
如遇移民局突擊檢查或執法行動，應保持冷靜，勿嘗試逃跑或與執法人員發生肢體衝突。(Pexels)

川普即將執政，沒有合法身分的華人移民恐面臨遞解出境。如果遇到移民局突擊檢查或執法行動，該如何維護自身權益？若真被遣返，在美財產、銀行帳戶又該如何處理？

南加律師劉龍珠日前發起全美第一條防遣返熱線求助電話，在關鍵時刻，為華人提供法律諮詢。對移民局的突擊檢查或執法行動，劉龍珠表示，在美華人無論身分如何，仍享有一定憲法賦予權利，比如保持沉默、對不合理搜查的保護，這些權利不因身分狀態喪失。

面對突擊檢查，律師建議當事人保持冷靜，切勿嘗試逃跑或與執法人員發生肢體衝突；保持沉默，除非律師在場，否則不必回答問題或簽署任何文件，並明確告訴執法人員，希望律師在場時再進行對話。

此外，如果沒有有效搜查令，執法人員通常無權強行進入住宅。面對突擊檢查，當事人可要求查看搜查令，並核實有效性，包括日期、地址、簽署官員等信息。事發後，第一時間聯繫律師，評估執法行為的合法性，以確定下一步行動，例如提交動議、尋求法律救濟、申請聽證會等。

劉龍珠提醒，當事人如果收到移民法庭傳票或文件，未在規定期限內回應或出席聽證會，可能導致缺席遞解令，失去潛在抗辯機會。如果無法負擔昂貴律師費，語言溝通有困難，可尋求非營利機構、移民法律援助組織、教會團體、社區中心和律師志願者等獲取低成本或免費資源。

當事人在等待身分或案件結果期間，可通過不同途徑獲得工作許可。律師指出，這些途徑通常取決所處的合法程序進展情況。比如可在提交I-485調整身分申請同時，申請I-765工卡；如庇護申請已遞交150天，且無申請人過錯導致延期，可申請工作許可；對特殊簽證持有人，如U簽證（犯罪受害者協助執法）、TPS（臨時保護身分）、童年入境暫緩遣返計畫（DACA）獲批等，均可獲工卡。此外在部分案件中，上訴期間也可能有資格申請或延長工作許可。

如果華人真的被遣返回原籍國，是否影響在美財產、銀行帳戶及信用紀錄等？律師表示，遞解出境並不會直接沒收或凍結財產。財產、帳戶、信用紀錄歸個人所有，但境外管理和操作可能面臨現實挑戰，建議可提前規畫，必要時簽署授權書或委託書，遞解前應考慮尋求專業財務顧問建議。

「移民法律覆雜多變，政策和執法傾向也可能發生變化，個人情況都會影響可行性選項。」劉龍珠建議，當事人應該盡早諮詢律師，同時參與當地移民社團，獲取信息與心理支持。

移民 遣返 華人

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