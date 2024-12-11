全美華人防遣返熱線開通 律師劉龍珠發起 為無辜者發聲

由華裔律師為代表發起的防遣返熱線，12月10日開通。（圖／劉龍珠提供）

全美遣返非法移民 的步伐愈來愈近，面對緊張局勢，由南加華裔律師發起的防遣返熱線12月10日宣布開通，號碼是626-664-9919，免費向所有公眾開放，協助面臨身分風險的移民了解自身權益、獲取專業法律諮詢，關鍵時刻，為華人 的家庭和未來爭取生存空間。

這是目前全美唯一的防遣返熱線求助電話，服務時間從太平洋時區上午9時至晚上6時；同時，為適應全美不同時區的需求，求助熱線提供24小時二維碼掃描服務，通過掃描二維碼，求助者可獲取在線資源及相關信息，以便在緊急時刻尋求幫助。

防遣返熱線發起人律師劉龍珠表示，無數華人移民歷經艱辛來到美國，他們不能陪伴子女成長，夫妻關系疏離，至親離世也無法回到家鄉，這些場景每天在全美各地上演。若被遣返回國，此前付出的努力、承受的痛苦都將化為泡影，現實的不公與無奈，正是創立求助熱線的動力所在。

世界揚州會6日在洛杉磯成立，防遣返求助專線是該會成立之際籌備開通。創會會長程正昌、劉龍珠表示，揚州會一定要做實事，其中重要的一項就是幫助移民群體，10日開通防遣返熱線，正是為移民發聲，守護每一位移民的家庭與夢想。

防遣返熱線擁有經驗豐富的移民律師團隊及專業顧問，包括劉龍珠在內，移民局前副局長Anthony Lew律師將親自坐鎮，為處於身分危機中的移民提供快速、準確且務實的法律援助和諮詢服務。

劉龍珠強調，防遣返熱線開通，與政府打擊危險犯罪分子的政策目標並無衝突，「川普總統要求遣返出境的移民，主要是指危及社會公共安全的犯罪分子，但執法過程中難免涉及無辜者。防遣返熱線就是為這些無辜受害者提供最後的防線，確保他們的合法權益不被忽視。」

防遣返熱線團隊呼籲各界人士積極加入，劉龍珠表示，個人力量有限，但眾人合力則無窮，歡迎更多有志之士參與這項事業，匯聚社會力量，共同為在美華人創造廣闊的支持平台。在接下來一段時間，熱線團隊將持續拓展資源，團結法律援助機構、社區組織、以及慈善力量共同參與，為身處困境的移民提供幫助。