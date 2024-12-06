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華翁在家 被8消防局壯漢闖入架走 強制住院4個月

記者王若然／洛杉磯報導
周先生的病例上，寫著「5150 hold」。（周先生提供）
周先生的病例上，寫著「5150 hold」。（周先生提供）

今年8月6日，讓南加州74歲的周（Chou）先生畢生難忘。那天他像往常一樣在家洗澡，結果剛走出浴室，就聽見有人砰砰砰地敲門，並大喊讓他開門。搞不清情況的周先生，出於安全考量拒不開門；但八名消防局壯漢破窗闖入，將當時只穿著內褲的周先生「架」走。

從那天起，周先生輾轉數個醫院，失去部分人身自由，不得出院。截至11月27日，他仍在天普市（Temple City）的一家療養院（Nursing Home）居住，且不得自行外出。周先生一直不明白，為何突然被關在醫院近四個月，直到最近一周，他拿到病例，這才得知，他被診斷有精神病傾向，被下了5150以及5250拘禁令（5150、5250 hold）。

周先生回憶，8月6日那天，他在鮑爾溫公園（Baldwin Park）的家中剛洗完澡，衣服還沒來得及穿，就聽見門外八名黑色制服的壯漢要求他開門。周先生拒不開門，八名壯漢就將紗窗割開，進來將周先生帶走。周先生說，當時手機、證件什麼也沒帶，身上只穿一條內褲。帶走周先生的兩部車子是消防局的紅色paramedics救護車。至於為何被帶走，他當時一頭霧水。

後來與女兒通電話後，他才得知，原來是女兒打電話給警局，讓相關人員去周先生家做安全訪查（Welfare Check）。周先生的女兒住在美國東岸，她說，那時打了兩、三天電話，父親都沒有接。她擔心之下，給警局打電話。但為何最終是消防局的救護車去周先生家，她也不清楚。不過周女士明確表示，父親從來沒有精神問題。

周先生8月6日被帶走後，先是到鮑爾溫公園市的凱瑟醫院（Kaiser Permanente），在這裡待兩、三個晚上。根據周先生，他後來又轉入蒙特利公園市和聖蓋博市多個醫院。其中在蒙市醫院，他在救護車內於車庫停留幾個小時，又被送往其他醫院。根據他病例的紀錄，轉送各醫院期間，他還在醫療照護設施（Skilled Nursing Facility）待過。「十天內轉了四、五家醫院和設施」。

周先生於8月16日被轉入現在居住的天普市某療養院，截至目前，他仍在這裡居住。周先生說，他跟管理人員「吵了幾次架，才答應給我（病歷）」。在這家療養院，周先生不得一個人外出，只有在朋友或親戚的陪同和簽字下，才可以放出去。在近四個月時間中，他總共只出來過兩次。

周先生介紹，目前這家療養院批准他的出院，但條件是有親人陪同出院；但周先生的女兒遠在東岸，無法立即趕來，而周先生原本在鮑爾溫公園租住的房子，他也不想回去再繼續住。在醫院和療養院居住的這幾個月，「房租也白交了」。

何謂「5150以及5250拘禁令」

除這些問題，最讓周先生氣憤的，是醫護人員對其下的5150和5250精神病傾向拘禁令。5150拘禁令是強制（如果有必要）病人到精神病院進行72小時觀察；而5250拘禁令，則是病人有可能傷害他人或自己，將其再次強制14天拘禁觀察。

根據周先生拿到的病例，周先生5150拘禁令是因為其「暴力」，稱其「偏執」，兩天內「迷惑」、「偏執」、「憤怒」，「語言威脅」他人，並且拳打、腳踢一名工作人員，警察因此趕到現場。當天「病人拒絕回答任何問題」，「沒有眼神接觸」。

對於病例上的描述，周先生矢口否認。他說，在十天的轉院過程中，唯一一次跟醫師交流，是在聖蓋博的那家醫院，並且是半夜時間。他表示沒有打人，只是對醫師態度不好。因為莫名其妙被抓來醫院，他心情很差。病例上所謂的打人，並有警員趕到現場，他也並無印象。

療養院 鮑爾 天普

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