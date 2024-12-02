使用醫療保險免費福利 詳閱書面合約再簽

電子合同顯示教練費972美元，但銷售人員口頭承諾僅9.75美元。（圖／受訪者提供）

洛杉磯縣華人居民潘華分享自己的經歷，提醒長者使用醫療保險 中的免費福利 時，應仔細查看合約中的詳細條款，避免上當受騙。

11月初，潘華在亞凱迪亞 一家健身房，與工作人員簽下兩份合約，其中一份是免費的會員協議，另一份是私人教練合約。根據潘華的陳述，工作人員口頭承諾12次私教費僅9.75美元，但之後信用卡刷卡金額卻顯示972美元。他指出，當時刷卡時對方並沒有提供打印收據，付款簽名時也沒有顯示具體金額。

擁有30多年房地產工作經驗的潘華，熟悉各種合約，事後，他仔細閱讀健身房透過郵件發送的電子合約，發現其中包含免責條款，「條款指出，員工口頭、書面承諾都不具法律性，唯有合約上的承諾才有效，我認為這非常不合理。」此外，潘華還發現，參加健身房會員計畫，必須由本人提供6個數字號碼才可加入，但他表示，「工作人員並沒有指出這個細節」。

更讓當事人意外的是，第一份會員合約竟是一份空白合約，「上面沒有價格、具體內容，只有我和工作人員的簽字，我認為這份空白合約根本不成立。」另外一份私教合約，潘華解釋是一份附加合約，綁在會員合約上，「兩份合約號碼看起來相似，但實際上並不一致，讓人難以分辨，十分混淆。」他還指出，對方當時提供的電子合約，屏幕上的字非常小，根本無法看清。

事後，儘管簽約的員工同意退還972美元，但潘華表示，自己已不再信任對方，他第一時間致電銀行，指出這筆交易存在爭議。同時，潘華在合約上找到一行很小的字，顯示根據法律規定，五天時間內可取消合約；他立即發郵件、並寄送掛號信要求取消，同時親自送信到這家健身房的南加總部。合約取消後，潘華又將資料證明提供給銀行，11月10日，事發第八天，他終於收到商家的全額退款。

潘華表示，身邊一些年長者也有類似經歷，使用醫療卡提供的免費健身福利去健身房時，遭遇員工推銷各種優惠計畫，他希望透過自己的經歷告誡其他長者，「這個時候一定要小心，背後可能隱藏很多陷阱，不要馬上簽合約，一定要求對方提供書面合約，仔細查看後再做決定；如果已經簽字，加州民法有保護消費者的權利，五天內可取消合約。」