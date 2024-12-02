紅藍卡免費健身？ 華人被誆簽電子合約 刷9元變900

南加華人付費9.75元私教費用，卻變成972元美金。圖為健身房示意圖。(取自Pexels網頁)

俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險 （Medicare），有些保險公司的計畫中提供免費健身福利。但南加一名華人 稱在免費福利誘惑下消除戒心，與健身房簽訂合約；沒有想到，9美元多的教練費竟變成900多美元，該華人認為「這就是欺詐」。

洛杉磯縣華人居民潘華，11月2日在聖塔安尼塔購物中心（華人稱為Arcadia mall）閒逛，看到一家健身房內有人在運動，想起今年剛參加的聯邦醫療保險計畫，提供免費健身福利，就去了解信息。潘華回憶，西裔工作人員David帶他參觀運動場所，並查看其持有的醫療保險卡後，表示潘華可免費成為該健身房會員，使用運動器材，會員費將由保險公司支付。

雙方簽訂會員合約時，潘華指出，對方只提供電子合約，「屏幕上的字非常小，根本看不清，再加上我視力不好，就問有沒有文字合約，但對方沒有回覆」。潘華表示，當時考慮會員費由保險公司支付，再加上這是每月支付的計劃，如果不好可以取消，因此消除戒備簽了合約，「我簽字時還跟對方開玩笑，不要讓我簽賣身契就好」。

隨後，店員David向潘華推薦私人教練促銷活動，並介紹，12次教練費用僅需9.75美元，一年內用完即可。潘華回憶，「對方表示，如果今天離開店門，就沒有這個優惠了，我再次失去戒心，私人教練費這麼便宜，只需支付不到10美元，對方一直催促，不到10分鐘，我們很快簽訂這些合約」。

移居美國長達幾十年的潘華英文非常好，他表示，整個過程與店員聊得很愉快，但就在離店去停車場時，他收到信用卡 公司消息，稱已支付972美元，「我感覺不對，怎麼9.75元突然變成972元。」潘華回想剛才刷卡過程，他先使用一張額度僅700多元的信用卡，當時刷兩次都沒有通過，後來用一張額度高的信用卡才通過，「我那時真有些鬼迷心竅，怎麼就沒想過為什麼第一張卡不能使用」。

面對意外費用，潘華趕緊撥打健身房電話詢問，但接線員表示工作人員David已離店。潘華馬上趕回店裡，指責剛才的交易存在欺騙行為，同時報警，「我認為整個過程就是詐騙，再加上David怎麼走得這麼快，我離開店也只有幾分鐘」。

據悉，亞市警方當天來到現場，商場保安也趕過來，潘華與這家健身房激烈交涉，已經離店的工作人員David在電話中承諾，願意退還這筆972美元的費用。但此後的退款過程幾經波折，潘華發現自己與健身房簽訂的竟是一份空白合約，合約中還有很多免責條款，對消費者十分不利。記者嘗試聯繫這家健身房，詢問事發過程，截止發稿前尚未得到回應。