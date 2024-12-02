我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

穿泳衣挨轟「擦邊」…中國泳將劉湘：難道要穿羽絨？

不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？

紅藍卡免費健身？ 華人被誆簽電子合約 刷9元變900

記者邵敏／亞凱迪亞報導
南加華人付費9.75元私教費用，卻變成972元美金。圖為健身房示意圖。(取自Pexels網頁)
南加華人付費9.75元私教費用，卻變成972元美金。圖為健身房示意圖。(取自Pexels網頁)

俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險（Medicare），有些保險公司的計畫中提供免費健身福利。但南加一名華人稱在免費福利誘惑下消除戒心，與健身房簽訂合約；沒有想到，9美元多的教練費竟變成900多美元，該華人認為「這就是欺詐」。

洛杉磯縣華人居民潘華，11月2日在聖塔安尼塔購物中心（華人稱為Arcadia mall）閒逛，看到一家健身房內有人在運動，想起今年剛參加的聯邦醫療保險計畫，提供免費健身福利，就去了解信息。潘華回憶，西裔工作人員David帶他參觀運動場所，並查看其持有的醫療保險卡後，表示潘華可免費成為該健身房會員，使用運動器材，會員費將由保險公司支付。

雙方簽訂會員合約時，潘華指出，對方只提供電子合約，「屏幕上的字非常小，根本看不清，再加上我視力不好，就問有沒有文字合約，但對方沒有回覆」。潘華表示，當時考慮會員費由保險公司支付，再加上這是每月支付的計劃，如果不好可以取消，因此消除戒備簽了合約，「我簽字時還跟對方開玩笑，不要讓我簽賣身契就好」。

隨後，店員David向潘華推薦私人教練促銷活動，並介紹，12次教練費用僅需9.75美元，一年內用完即可。潘華回憶，「對方表示，如果今天離開店門，就沒有這個優惠了，我再次失去戒心，私人教練費這麼便宜，只需支付不到10美元，對方一直催促，不到10分鐘，我們很快簽訂這些合約」。

移居美國長達幾十年的潘華英文非常好，他表示，整個過程與店員聊得很愉快，但就在離店去停車場時，他收到信用卡公司消息，稱已支付972美元，「我感覺不對，怎麼9.75元突然變成972元。」潘華回想剛才刷卡過程，他先使用一張額度僅700多元的信用卡，當時刷兩次都沒有通過，後來用一張額度高的信用卡才通過，「我那時真有些鬼迷心竅，怎麼就沒想過為什麼第一張卡不能使用」。

面對意外費用，潘華趕緊撥打健身房電話詢問，但接線員表示工作人員David已離店。潘華馬上趕回店裡，指責剛才的交易存在欺騙行為，同時報警，「我認為整個過程就是詐騙，再加上David怎麼走得這麼快，我離開店也只有幾分鐘」。

據悉，亞市警方當天來到現場，商場保安也趕過來，潘華與這家健身房激烈交涉，已經離店的工作人員David在電話中承諾，願意退還這筆972美元的費用。但此後的退款過程幾經波折，潘華發現自己與健身房簽訂的竟是一份空白合約，合約中還有很多免責條款，對消費者十分不利。記者嘗試聯繫這家健身房，詢問事發過程，截止發稿前尚未得到回應。

聯邦醫療保險 華人 信用卡

上一則

使用醫療保險免費福利 詳閱書面合約再簽

延伸閱讀

如何提高信用評分？分析師傳授小技巧

如何提高信用評分？分析師傳授小技巧
2025紅藍卡4升1降 華興保險提供諮詢

2025紅藍卡4升1降 華興保險提供諮詢
紅藍卡轉換12.7截止 健安保險專員服務

紅藍卡轉換12.7截止 健安保險專員服務
紅藍卡處方藥 價差高達數千元 長者很困擾

紅藍卡處方藥 價差高達數千元 長者很困擾
紅藍卡白卡擬給付昂貴減肥藥 恐被川普推翻

紅藍卡白卡擬給付昂貴減肥藥 恐被川普推翻
紅藍卡之亂 同款處方藥價差高達數千元

紅藍卡之亂 同款處方藥價差高達數千元

熱門新聞

被害人張小夏，生前曾帶著四個孩子在外旅行。（社群媒體）

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

2024-11-27 15:46
2025年起，好市多將全面停止銷售所有圖書類商品（本報檔案照）

明年起 好市多這個商品專區將消失

2024-11-30 17:17
華人鞠女士的掛飾引起鄰居不適，但受訪人表示對掛飾代表意義不清楚。（圖／受訪者提供）

文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴

2024-12-01 11:40
暴力男被乘客五花大綁在座位上。（ABC 7電視台截圖）

飛洛城航班 男子怒踢座位 被乘客用膠帶五花大綁

2024-11-27 16:58
左圖為A先生面簽被行政審查要求補件的審理單，右圖為A先生免面談被拒並通知轉面談確認信。（圖／A先生提供）

中國公民H1-B身分回鄉 折騰2個月才返美

2024-11-25 01:19
中國品牌華萊士開啟「闖美」之旅，在南加華人聚集的核桃市開啟了其北美第一分店。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱10元3漢堡 它進駐南加 華人大排長龍

2024-11-28 15:26

超人氣

更多 >
文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴

文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴
紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」

紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」
紐約16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜

紐約16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜
哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居

哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居
百日新政 川普將優先實施減稅 還有終止疫情補貼、限制糧食券、驅逐無證…

百日新政 川普將優先實施減稅 還有終止疫情補貼、限制糧食券、驅逐無證…