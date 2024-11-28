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40歲華婦被埋屍後院 71歲丈夫涉重嫌被捕

內華達州訊
被害人張小夏(右)與丈夫及孩子的合影。(取自臉書)
被害人張小夏(右)與丈夫及孩子的合影。(取自臉書)

又一起丈夫殘忍殺害華裔妻子的凶案發生，引起北美華人圈震驚。 40歲張小夏（Xiaoxia Zhang）失蹤長達十多天後，遺體日前在房屋後院被發現。警方認為，張小夏71歲的丈夫有殺妻埋屍的重大嫌疑，現已將他被捕。

案件發生在內華達州第三大城市雷諾市（Reno），瓦修縣(Washoe County）檢方日前發布刑事起訴書，指控71歲的男子Daniel Munoz謀殺妻子，並將她埋葬在房屋後院，地址位於丘吉爾縣（Churchill County）Del Rio Drive，嫌犯Munoz目前已被移送到瓦修縣。

據悉，40歲的被害人張小夏身高約166公分，育有四個孩子，丈夫Munoz為當地美藉人士，兩人年齡相距30多歲。張小夏自11月8日起失去聯繫，失蹤地點位雷諾市，她的華人好友曾在社交媒體上求助，希望公眾提供線索幫助尋人。朋友指出，11月8日還可以透過微信聯繫到張小夏，但之後失去音訊，手機一直處於關機狀態。

根據其朋友的消息，張小夏失蹤後，張小夏的父母因為聯絡不上女兒，選擇報警；但丈夫Munoz對警方稱，兩人曾發生爭吵，妻子張小夏當時情緒激動，隨後扔下孩子獨自打車離家。這名朋友還指出，張小夏失蹤後，丈夫並未報警，當時不少關注這起案件的網友評論，丈夫Munoz具有重大犯案嫌疑。

根據Nevada Appeal等多家媒體報導，華女張小夏失蹤十多天後，直到11月20日，丘吉爾縣警局、雷諾警局才開始聯合調查此案，認為女子失蹤情況可疑。警方對這個家庭的兩處住所進行搜查，包括位於雷諾市Pleasant Oak Trail 6100號街區的一處住宅，以及位於Fallon市的Del Rio Drive 1400號街區的房屋，並在後一處住所的院子裡發現被害人張小夏的遺體。

警方以謀殺罪逮捕張小夏的丈夫Munoz，案情初步推斷，華女在雷諾市被丈夫殘忍殺害，屍體被轉移到Fallon市住所，並埋於後院。警方目前仍在調查這起案件，關於丈夫為何對妻子下此毒手，背後原因尚不知。當局表示，這起案件是一起孤立事件，不會對民眾造成威脅，任何了解此案資訊的人，請聯絡RPD警方，電話是775-334-2677。

根據被害人好友提供的訊息，張小夏曾在內華達大學（University of Nevada）就讀，她不擅長開車，平時主要在家中照顧孩子，是一個疼愛孩子的母親，經常在臉書上分享孩子們的生活點滴。社群媒體上一張照片顯示，臉上洋溢燦爛笑容的張小夏，帶著四個孩子在外旅行，如今，母親被害，孩子們去處未知。

被害人張小夏(右)與丈夫及孩子的合影。(取自臉書)
被害人張小夏(右)與丈夫及孩子的合影。(取自臉書)

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