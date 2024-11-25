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中國公民H1-B身分回鄉 折騰2個月才返美

本報記者／洛杉磯報導
左圖為A先生面簽被行政審查要求補件的審理單，右圖為A先生免面談被拒並通知轉面談確認信。（圖／A先生提供）
左圖為A先生面簽被行政審查要求補件的審理單，右圖為A先生免面談被拒並通知轉面談確認信。（圖／A先生提供）

在近年美中關係緊張的大環境下，許多中國公民切身體會到其對美簽申請帶來的影響，其中一點就是申請過程中遭到行政審查（Administrative Processing）的機率大大提高。不僅留學、商務、旅遊等簽證的申請人面臨此類問題，工作簽證H1-B也頻遭莫名審查。

與常見的B類簽證10年有效期不同，根據美國對持有H1-B工作簽證的中國大陸公民離境後申請簽證的規定，申請人通常經大使館獲得的H類簽證有效期為1年，造成一些需要定期回中國的人士出入境的很大不便。

在南加從事媒體行業A先生近期回國申請簽證就頻遭不順。A先生早在疫情期間回中國就申請過一次工簽，當時遭遇行政審查近半年之久，好在最後拿到。這次是續簽，加之離他家鄉最近的上海領事館的預約爆滿，工簽最早都需要排到幾個月後，A先生決定選擇免面簽的方式申請。

A先生表示，由於上一次行政審查的經歷，特地諮詢了律師本次續簽的風險性。律師認為A先生公司和工作狀態穩定，加之上一次大使館已經對其案例經過長時間的行審，本次應該不會出狀況。但未料免面簽仍然遭拒，並且在領事館給到的轉面談確認信中沒有給出任何理由。A先生說，「通常轉面談確認信都會標記領事官員要求提供的額外材料到場面談，但我卻沒有，感覺像是領事館壓根沒看自己的材料就直接轉到面簽程序」。

無奈之下，A先生只能預約北京領事館最早的日期去面簽，雖然行程需要額外的開銷，但想著如果能「破財消災」也好。對於面談，A先生表示，自己做了充足的準備，公司情況、工作職責、學歷證明、薪資情況等都材料都一併攜帶。哪知道簽證官現場只是簡單問了A先生幾個公司和工作內容，其餘材料通通不看，最終卻要求A先生補件。最讓A先生摸不著頭腦的是，簽證官詢問了他是否是第一次申請，並看了之前A先生護照上的工作簽證頁，卻仍然遭遇行政審查。他說，「簽證官要求的補件材料明明現場都能提供，但遞件時卻遭拒絕，彷彿就是故意刁難。」

根據行政審查單的反饋，審查時間可能需要四周或者更長時間，這個結果對於A先生無疑是雪上加霜，原本以為這次續簽應該一切順利，但卻事事不順，只能向公司申請更長的請假時間。他第一時間將補充材料提交給了領事館郵件，由於上一次漫長的行審過程，A先生對此次的等待時間十分憂慮，好在最終行審了兩周多案件終於獲批。前後來回折騰，A先生讓本次回國的時長從計畫中的半個月延長到了兩個月之久。

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