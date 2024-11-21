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避免惡房客 資深華人房東分享找到理想房客實用技巧

記者啟鉻／洛杉磯報導
出租房屋，資深華人房東有技巧。（記者啟鉻／攝影）
出租房屋，資深華人房東有技巧。（記者啟鉻／攝影）

南加州有不少華人喜歡投資房產，擁有多棟出租房屋成為房東。不過選擇好房客並非易事，一些房東因遇到惡房客引發官司糾紛，浪費了時間和精力。有經驗的華人房東提醒，選房客一定要謹慎穩妥，且能夠穩定長久租住，盡量避免引發房東與房客糾紛的潛在因素。

擁有房屋出租多年經驗的周賜軒分享說，除了例行的信用、背景調查及收入作為保障前提外，還有一些個人經驗和技巧。他以不久前在喜瑞都市出租一棟獨立屋為例，該獨立屋有四個房間，地點很不錯，月租金3500美元，而相類似的住宅月租金則在4000美元左右。通過Zillow將出租消息公布後，在周末兩天的開放參觀（Open House）期間，大約50多個不同族裔背景家庭來看房。

周賜軒說，在挑選房客時就有一些小技巧。比如，有人看房時，詢問非常細緻挑剔，室內外設施查看的一個不漏，這樣的人就不太可能成為理想房客，因為日後這樣房客會對房屋設施不滿意。一般華人房客不差錢，但很挑剔，甚至連櫃子抽屜都要拉出來看看，但容易忽視合約上的細節。還有人為結婚來租屋，這樣的新婚夫婦往往租住時間不會太長。還有學生來租房，幾個學生分租房屋，雖然房租不成問題，但並非理想房客，因為他們租住一個學期，最多兩個學期就會搬走。或者同學發生糾紛也會搬走，租住時間不穩定。

周賜軒表示，通過謹慎選擇，最終他選擇了一個家庭作為理想房客。這個家庭是來自南美洲的移民，一對中年夫婦、一位老人，還有三個子女，都很友善。雖然信用分數很一般，但夫婦兩人都在大學工作，收入支付租金沒有問題，有的子女已經開始打工賺錢。而且這個家庭在上一次租屋時間就長達18年。因為家裡有老人，相信他們這次租屋時間也不會短期就搬走。另外值得一提的是，這個家庭連續兩天都來看房，表示很喜歡這個地方。最終從50多個看客中，選擇了這個家庭簽下租約。

另一華人房東朱曉輝認為，自己沒有太多時間去「過濾房客」。由於有專業公司打理信用背景財務調查，所以當舉辦Open House時，誰先來看房就可能成為房客。朱曉輝說，他的出租屋地點在河濱市中心，雖然不比一些華人青睞的城市，但房租很有吸引力，這樣出租資訊一經發布，就會吸引不少人來洽詢出租事宜。他也提醒一些新房東，最好是將自己的出租屋先由專業公司打理，時間一年。當自己學到了經驗後，再自行管理出租業務。

對於華人新移民剛來美打工租住的家庭旅館，房東在挑選房客時也有講究。在蒙市丁胖子廣場附近經營家庭旅館的黃傑克說，他有十幾個房客，雖然沒有與房客正規簽租約，但來自上海、青島、天津的人不太敢接納為房客。原因是這些人喜歡挑剔、態度高傲，如果一旦不滿意就揚言要投訴，還是避免為好。黃傑克也表示，為了壓住一些房客的氣勢，他自己也要裝得像個黑老大一樣，給房客帶來威懾力，即使房客有不滿意的地方，也不敢太反彈。

房東 華人 租金

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