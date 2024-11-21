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1870淘金熱年代 20元雙鷹金幣 144萬元賣出

編譯胡立宗／綜合報導
1870年生產的雙鷹金幣。（美聯社）
1870年生產的雙鷹金幣。（美聯社）

1850年代時，加州通行的金幣最大只有10元，通稱「老鷹」（the eagle）；到了1870年代，黃金產量隨著淘金熱增加，開始出現少量的20元「雙鷹」（double eagle）金幣。其中一枚保存良好的雙鷹金幣18日在南加州拍賣出天價，最終以144萬元成交。

負責拍賣的「Stack's Bowers Galleries」表示，雙鷹金幣非常罕見，他們上一次拍賣雙鷹已經是1986年了，當年以2萬3100美元成交。這次來自Bernard Richards收藏的雙鷹，因為保存狀況異常地好，價值遠超同類硬幣，因此起價就已達80萬美元。

雖然拍賣行一度希望這枚雙鷹的成交價能夠超過200萬美元，不過能以144萬美元成交也算是創了紀錄。2021年時狀況較差的雙鷹，拍定價達162萬美元，但當時因為新冠疫情， 許多人都寧可把錢放到稀有財上，所以才能拍出這麼高的價格。

這次拍賣的1870年雙鷹硬幣，鑄造地是內華達州卡森（Carson City），該批金幣產量只有3789枚，目前應該僅剩40至50枚。拍賣行的硬幣專家John Kraljevich指出，這類硬幣幾乎所有人都不會特別注意，但當它在消失於市場25、30年後再現，幾乎所有收藏家都想要。

撇開歷史價值，這枚金幣以目前金價賣掉，也值2600元，但識貨的人應該不會這樣做。

拍賣 加州 疫情

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