房產詐團先租再盜賣 專挑海外房東下手

一些犯罪集團專門盯上海外房主的房產，通過租房偽裝成房主，通過轉售或再融資獲利。（示意圖，取自Pexels）

日前一場全球投資與資產管理論壇上，地產專家鄭德倫介紹目前常見的房地產詐騙手法。他指出，現在的地產詐騙很多都是集團作案，計畫縝密、手法專業，讓人防不勝防；一些犯罪集團專門盯上海外房主的房產，假借租房後再偽裝成房主，通過轉售或再融資 獲利。

鄭德倫指出，在加州 ，這類案件屢見不鮮。詐騙團夥會首先在市場上尋找海外房主在美國的房產，然後租下這些房產後，假扮房主賣房。以他曾碰到過的一種情況為例，騙子首先會表現出對某一處房產有極大興趣，有意購房，並吹噓自己的實力。

但在交易接近談攏階段，以「中國資金出海困難」為由，提出先租後買方案，並承諾在資金全部到帳後完成交易。租下房產後，騙子再透過宴客、舉辦派等高調的活動假扮房主，並吸引房產經紀、貸款 經紀的注意，最終倒賣房產或通過再融資（refinance）套現。

這類情況長期存在，與法律上的漏洞有關。鄭德倫表示，儘管房屋買賣需要經由公證公司、第三方託管公司、產權公司等涉及身分驗證的流程，但實際上，這些公司的權限有限，無法徹底核實房主身分。「因為假冒的屋主使用真屋主的姓名、出生年月、住址等所有信息，只有照片是假的。而且遺憾的是，到目前為止，加州立法尚未賦予產權、託管等公司這方面的權限，使得不法分子有可乘之機」。