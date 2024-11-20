我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G20峰會「川普宛如佛地魔」存在感強 但少有人直接提及

張忠謀新書揭密 和黃仁勳披薩晚餐解決40奈米爭議

房產詐團先租再盜賣 專挑海外房東下手

記者趙健/爾灣報導
一些犯罪集團專門盯上海外房主的房產，通過租房偽裝成房主，通過轉售或再融資獲利。（示意圖，取自Pexels）
一些犯罪集團專門盯上海外房主的房產，通過租房偽裝成房主，通過轉售或再融資獲利。（示意圖，取自Pexels）

日前一場全球投資與資產管理論壇上，地產專家鄭德倫介紹目前常見的房地產詐騙手法。他指出，現在的地產詐騙很多都是集團作案，計畫縝密、手法專業，讓人防不勝防；一些犯罪集團專門盯上海外房主的房產，假借租房後再偽裝成房主，通過轉售或再融資獲利。

鄭德倫指出，在加州，這類案件屢見不鮮。詐騙團夥會首先在市場上尋找海外房主在美國的房產，然後租下這些房產後，假扮房主賣房。以他曾碰到過的一種情況為例，騙子首先會表現出對某一處房產有極大興趣，有意購房，並吹噓自己的實力。

但在交易接近談攏階段，以「中國資金出海困難」為由，提出先租後買方案，並承諾在資金全部到帳後完成交易。租下房產後，騙子再透過宴客、舉辦派等高調的活動假扮房主，並吸引房產經紀、貸款經紀的注意，最終倒賣房產或通過再融資（refinance）套現。

這類情況長期存在，與法律上的漏洞有關。鄭德倫表示，儘管房屋買賣需要經由公證公司、第三方託管公司、產權公司等涉及身分驗證的流程，但實際上，這些公司的權限有限，無法徹底核實房主身分。「因為假冒的屋主使用真屋主的姓名、出生年月、住址等所有信息，只有照片是假的。而且遺憾的是，到目前為止，加州立法尚未賦予產權、託管等公司這方面的權限，使得不法分子有可乘之機」。

加州 融資 貸款

上一則

川普當選再發紓困金？國稅局：先前補助都發完了

下一則

EB-5投資移民詐騙案頻傳 華人未獲批綠卡還血本無歸

延伸閱讀

加州社區學院學生轉學加大或州大 11月30日前及時申請

加州社區學院學生轉學加大或州大 11月30日前及時申請
17歲亞裔打破親哥紀錄 成通過加州律師考試最年輕者

17歲亞裔打破親哥紀錄 成通過加州律師考試最年輕者
紐約華男跨州經營性販運和賣淫網絡 被判重罪

紐約華男跨州經營性販運和賣淫網絡 被判重罪
加州殘障者設施 通道、衛生間、停車位須符規範

加州殘障者設施 通道、衛生間、停車位須符規範
追蹤瀏覽紀錄…港府揭10旅遊平台強取私隱 當心詐團

追蹤瀏覽紀錄…港府揭10旅遊平台強取私隱 當心詐團
川普上台勢大砍醫保支出 加州急設防

川普上台勢大砍醫保支出 加州急設防

熱門新聞

好市多烤雞是店內明星商品之一。（好市多官網）

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

2024-11-17 20:45
華人走線客幾萬美金，就藏在農場所在的沙漠藏身不見蹤影。（受訪者提供）

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

2024-11-13 14:16
嬰兒被扔出一米遠。（視頻截圖）

怒摔+扇耳光 華人月嫂虐嬰 曝光後連夜逃中國

2024-11-15 20:35
30歲的華裔男子龔黃庭（Huangting Gong，音譯）槍殺、拋屍華人夫婦。（橙縣地方檢察官辦公室提供）

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

2024-11-13 14:18
由法國著名炊具品牌Le Creuset製作的藍色套裝，有170件炊具，價值近5000美元。（好市多官網截圖）

好市多網站推出法國炊具套裝 售價比金條貴還脫銷

2024-11-14 13:52
自助泡麵機近日登陸洛杉磯韓國城，在開業之初就吸引大量人前去打卡、體驗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱南加泡麵近20元還遭瘋搶 只因...

2024-11-14 21:01

超人氣

更多 >
川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾
半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」
川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌
實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種

實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種
華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手