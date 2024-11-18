疫情以來最便宜 今年感恩節火雞加州15磅每隻約32.85元

迎接感恩節，聖蓋博谷華資餐飲商家在試菜當中。（記者楊青／攝影）

今年加州 可望迎來疫情 後火雞價格最便宜的感恩節。聖蓋博谷華洋超市和餐飲商家目前正在緊鑼密鼓設計感恩大餐，除了傳統火雞和中式燒臘，今年民眾的餐桌上可望更加豐富。

包括大賣場Costco 、Sam's Club和Alberson、Aldi、沃爾瑪、Stater Bros、Grocery Outlet等大型連鎖商家，本周起陸續推出冷凍火雞；聖蓋博谷各大華資超市冷凍火雞及過節食材也紛紛上架。根據全國大宗肉類物價研究機構Finance Buzz報告，今年感恩節期間全國冷凍火雞的平均價格為每磅2.08美元，一隻15磅的火雞平均31美元左右，比2023年下降12%，其中加州15磅火雞每隻大約32.85美元，遠低於夏威夷的52.85美元和阿拉斯加的44.85美元，但也比德州的19.80美元高出不少。

「我們從本周開始到未來兩周，每天保證有冷凍火雞供應」，Costco格蘭杜拉分店肉部經理表示，今年的感恩節是11月28日，比往年晚好幾天，火雞上架的時間則與往年差不多。他表示，這些天已不少民眾開始購買火雞，不過近年民眾過節的口味似乎更加多樣化。疫情之後民眾消費習慣的一個改變，就是過節時間提前，節慶時間拉長，比如從10月中旬開始，已逐漸看到節日氣氛，民眾的節日採購也大為提前；另一方面，一些民眾不僅感恩節吃火雞，聖誕節的餐桌也會有火雞，所以Costco的節日供應比傳統更加豐富。

雖然今年全國火雞價格普遍下降，但各家供應的火雞價格還是有相當落差，比如Costco15至17磅的整隻火雞64美元左右，幾乎是全國平均的兩倍，工作人員解釋，因為他們採購的這些火雞「無抗生素飼養，不含激素和類固醇」。與Costco等商家相比，不少超市的火雞則相當具有競爭優勢，比如Aldi的Butterball冷凍火雞每磅僅1.07美元，每人限購兩隻；Butterball煙熏火雞每磅2.29美元，無抗生素冷凍火雞每磅1.69美元，員工解釋「有自己特別的進貨渠道」。

Grocery Outlet今年也號稱要將火雞降低到前所未有的價格，只要消費35元以上，一隻14至16磅的火雞只要3.99美元；Lidl超市則表示，只要消費25美元，Butterball冷凍火雞每磅只要99美分，一些小型養殖場出產的火雞甚至低至每磅39美分；塔吉特（Target）所有Butterball冷凍火雞99美分一磅，非名牌火雞79美分一磅；Trader Joe's火雞每磅從2.49美元至3.99美元不等；沃爾瑪每磅88美分至1.04美元不等。

2024年的加州可望迎來疫情以來火鷄價格最爲便宜的感恩節。（Lucy陳提供）

「今年火雞價格比去年低，我們的中式烤火雞整整下調十元」，羅斯密888海珍大酒樓總經理Lucy陳表示，感恩節烤火雞已是該酒樓幾十年的老傳統，受市場物價影響，基本上每年價格都有上調，但今年不同，一隻12至15磅的烤火雞，附送蝦米臘腸香菇糯米飯僅58.88美元，「這是疫情以來最低的價格」。Lucy表示，離感恩節還有將近兩周，火雞訂單已每天都在增加中，除了家庭訂戶，不少公司行號也提前送來訂單，近日就有老闆下了20隻火雞訂單，準備感恩節每位員工送一隻烤火雞，感謝他們一年的辛勞。

泰式芒果蝦。（Lucy陳提供）