亞凱迪亞市大白天 「先撞再搶」 老夫婦開車遇劫

亞裔老夫婦14日在開車路上被蒙面劫匪持槍搶劫。（受訪者提供）

洛杉磯縣華人 聚居城市亞凱迪亞 （Arcadia），11月14日（周四）發生一起惡性搶劫案件。一對亞裔 老夫婦開車路上，被兩名蒙面劫匪持槍掠奪財物，車窗被砸，車輛嚴重受損，老婦人頭部遭受歹徒毆打。

案件發生在14日上午10時15分左右，位於亞凱迪亞大道（Arcadia. Avenue）800號街區，也是一個鬧中取靜的華人聚居區。華裔居民樊凡告訴本報記者，案發時，她正在家中收拾準備出門，突然聽到門外街上傳來很大的撞擊聲，「我開始以為是車禍，但馬上又傳來汽車疾馳時，輪胎與路面摩擦發出的巨大響聲，像是有人在飆車。」

樊凡趕緊出門查看發生什麼，此時鄰居老奶奶慌慌張張迎面跑來，「她說看到有人搶劫，歹徒還蒙著面，拿著槍，現在已經逃走了。」根據樊凡的描述，這位80多歲的老奶奶一直在顫抖，害怕得哭泣，「她說看到有人站在車邊，開始以為他們在幫助車內駕駛，但仔細一看，發現這些蒙面人拿著槍對著車內的人，於是趕緊往家中跑。老奶奶還說，她看到一輛白色的Uhaul搬家公司的貨車就在現場。」

亞裔老夫婦向警方敘述案發經過。（受訪者提供）

樊凡隨後注意到一輛白色寶馬車停在路上，裡面坐著一對亞裔老夫婦，年紀都在70歲以上，「遭遇搶劫的老夫婦已經被嚇懵了，坐在車裡一動不動。」樊凡還看到汽車副駕駛室的車窗已被砸碎，駕駛室一側嚴重損傷，「我結合聽到的撞擊聲，猜測可能是劫匪逃離時，碰撞被害人車輛造成。車窗可能是劫匪搶劫時用槍托砸碎的。」

見此場景，樊凡趕緊撥打報警電話，警車、消防車很快趕到案發現場，被搶的老婦人頭部受傷。救護人員檢查被害人傷勢，所幸無大礙。根據被害人的陳述，至少兩名蒙面嫌犯參與此案，當時汽車兩邊各有一名劫匪，持槍威脅他們。被害人夫婦是韓裔，其車輛受損嚴重被拖車拉走。

光天化日家門口發生惡性案件，樊凡十分後怕，她認為，如果自己早幾分鐘出門，被搶的可能就是她。「任何住在這裡的人，都可能成為被隨機搶劫的被害人。」她不確定受害者夫婦住在附近還是路過此地，但看到被害者家人很快趕到案發現場，分析住處離案發地不遠。

亞市議員王愛琳（Eileen Wang）指出警方正積極調查此案，全力緝凶。公共安全是我們的首要任務，市議會將繼續與警局密切合作，加強犯罪預防措施，並尋求社區意見，鞏固安全計畫。市民應保持警惕，報告任何可疑活動。