台製全自動機器不僅會炒菜 包餃子也搞定

安口食品機械結合台灣廠商推出全自動炒食機，回應餐飲業自動化需求。（記者張庭瑜／攝影）

深耕食品設備製造業超過40年的安口食品機械駐美洲分公司（Anko Food Tech），自1978年在台灣創立以來，不斷研發和創新中式食品製造設備，從擬真手工的外型到多汁鮮美的內餡，成功開發包括餃子 、燒賣、春捲、餛飩、小籠包等多樣化產品線。

安口食品機械駐美洲分公司銷售經理張諳表示，為了提供更優質的服務，公司於2015年在洛杉磯 設立分公司，直接服務美國和加拿大市場。「早期透過代理商的經營模式，常常因為售後服務不足而影響公司聲譽。這也是我們決定在美國落地生根的主要原因之一。」張諳說，在美多年，安口在美分公司也建立完整的工程師團隊，提供從設備安裝到售後維修的全方位支援，徹底改善了過去經銷商服務不足的情況。「我們特別重視售後服務品質，除了在地工程師團隊，更設立了備件倉庫，確保客戶的需求能夠得到及時的回應。」

憑藉30多年在中式食品領域的技術積累，安口的創新能力備受業界肯定。張諳介紹，目前美國分公司專注為食品加工廠和中央廚房提供整廠解決方案，產品線涵蓋從水餃、小籠包到春捲等傳統亞洲美食，更跨足研發墨西哥 捲餅、西班牙餡餅等多元化食品設備。「在北美市場，亞洲食品設備約占安口業務的30%，我們也積極開拓中東、印度等多元市場需求。」其中，最受歡迎的HLT-700U多功能成型機，每小時可達8000至1萬顆水餃的驚人產能，充分展現了安可在自動化技術領域的實力。

談到品質把關，張諳特別強調：「我們所有設備均嚴格遵守北美食品安全標準，設備使用材質都符合NSF標準，電工材料符合UL，均可通過ETL或CSA檢驗。為讓客戶充分了解設備性能，我們特別設立了專業測試廚房，歡迎客戶帶著自己的配方來實地測試，確保生產效果完全符合預期。我們還有自己的內部食品科學家來幫客戶改良與研發食品配方。」