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通膨降溫物價還是貴 專家稱若大降 經濟問題將更嚴重

編譯陳盈霖／綜合報導

福斯電視台FOX 11報導，通膨降溫，不意味著物價下跌！知名經濟學家，聯安（Allianz）集團首席經濟顧問埃里安（Mohamed El-Erian）近日在CBS「面對全國」（Face the Nation）節目上表示，儘管通膨正在降溫，物價上漲的速度放緩，然這並不意味著價格會回落至2022年新冠肺炎（COVID-19）疫情後通膨上升之前的水平。

主持人布倫南（Margaret Brennan）節目中問道「聯準會有可能再次調整利率，因通膨已接近2%的目標，但一般民眾最關注還是高昂房價與零售雜貨價格何時下降？」對此埃里安坦言「雖然這是大家都期待的，但此情況不會發生。」

他解釋道，好消息是利率將持續下降。好消息是通膨，即生活成本的增長速度也將下降，但要降低物價卻非常困難，這也是個政治難題之一。「當你告訴人們通膨在下降時，人們會認為物價也會下降，但實際情況卻是價格增長速度放緩。」他說，「這是一種誤解，且人們要小心這個願望，因為一旦物價大幅下降，那我們將面臨更嚴重的經濟問題。」

2022年6月，因疫情相關的供應鏈中斷，與聯邦和各級政府各項救助支出，導致通膨達年增長率9.1%，創下40年來新高。儘管此後下降至2023年9月的2.4%，且在聯準會調高利率以減緩通膨的情況下，勞動市場仍保持穩定，然物價仍比4年前高出約20%。

通膨和經濟問題一直是選民關注焦點，5日的總統大選，民主黨籍總統候選人賀錦麗（Harris）和共和黨籍候選人川普（Trump）都提出經濟相關計畫，聲稱可減輕家庭通膨壓力，促進經濟成長。賀錦麗呼籲以投資小企業和替有孩子的家庭提供稅收抵免形式增加政府支出，川普則承諾削減能源生產監管並提高關稅，以減少國債。

埃里安表示，儘管物價仍高於4年前，且10月就業報告遠低於預期，但整體經濟狀況依然良好，因「大部分報告數據受罷工和颶風重大影響而失真。」他指出，「我們擁有一個強勁成長的經濟。通膨正在下降，下一屆政府的主要挑戰不僅是維持所謂的經濟卓越，因我們的表現超過所有其他先進經濟體，還要繼續替未來繁榮做好定位，這是絕對關鍵的。」

利率 疫情 川普

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