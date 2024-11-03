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FBI：小心4種針對選民的騙局 瞄準選民錢包和個資

洛杉磯訊
FBI提醒選民，詐騙者利用候選人的姓名、圖像、標誌和口號騙取競選捐款、銷售虛假商品或竊取個資。（示意圖取自Pexels）
FBI提醒選民，詐騙者利用候選人的姓名、圖像、標誌和口號騙取競選捐款、銷售虛假商品或竊取個資。（示意圖取自Pexels）

選舉日將近，一些詐欺者正在利用競選活動來騙取選民的存款和個資。根據聯邦調查局（FBI）發布的警報，詐騙者利用候選人的姓名、圖像、標誌和口號騙取競選捐款、銷售虛假商品或竊取個資。

騙術一：競選投資

受害者獲得承諾，如果他們投資競選資金池來資助候選人的競選活動，將獲得競選捐款的回報；候選人將會在獲勝後返還資金。詐騙者同時鼓勵受害者招募其他投資者，誆騙受害者可以增加在資金池中的收益。

騙術二：冒充政治行動委員會

詐騙者誤導受害者相信自己隸屬於政治行動委員會 ( PAC )，例如Super PAC或候選人的競選委員會。上當受騙的受害者相信自己正在向合法的競選組織捐款，但詐騙者早已將這些資金據為己有。

騙術三：銷售虛假商品

詐騙者引誘受害者購買帶有候選人標誌的商品，但不向受害者寄送他們所購買的產品。FBI稱，這是典型的「不發貨詐騙」（non-shipment scam）或「不送達詐騙」（non-delivery fraud），利用了受害者對選舉的熱情。

騙術四：盜取選民個資

受害者會收到一條短信或電子郵件，稱他們未登記投票，並鼓勵他們點擊一個鏈接，將受害者帶到假冒的選民登記頁面。這種騙局的目的是身份盜竊，並有可能進一步針對受害者實施後續詐騙。受害者包括那些可能已經或尚未登記投票的人。

FBI提醒，收到任何陌生電話、簡訊、電郵或問卷調查時務必小心；不要向陌生人提供個人資訊；不要點擊未知鏈結；競選捐款不是投資，不會在增值後返還；在聯邦選舉委員會 ( FEC ) 網站上查看政治行動或政黨委員會的註冊狀態，網址為www.fec.gov/data/browse-data/?tab=committees；一些詐騙者已在FEC上註冊，需進行額外調查；購買商品前查看客戶評論以及BBB.org上的投訴；透過www.vote.gov查看自己的選民登記狀態。

FBI呼籲受害者盡快向網路犯罪投訴中心（IC3）舉報這些詐欺或可疑活動，網址為www.ic3.gov。在填寫投訴表格時盡可能包括：詐騙者的個人或公司的名稱；與您聯繫的公司和個人的識別信息，如電話號碼、地址、電子郵件地址和網站；金融交易訊息，包括付款方式；描述與詐騙者的互動，包括如何發起聯繫、溝通類型、被詐騙者告知或指示的內容、受害者已經提供的內容，以及任何其他詳細資訊。

60歲或以上的受害者如果需要協助提交IC3投訴，可以聯繫聯邦司法部(DOJ)老年司法熱線：1-833-FRAUD-11（或833-372-8311）。

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