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南加詐騙新招：不給錢，公布你看黃片

范杜拉訊
南加州近來出現新詐騙方式。（Pexels）
南加州近來出現新詐騙方式。（Pexels）

一種新型詐騙近日在南加州流行，騙子給民眾發電子郵件，裡面包含有受害人的姓名，家庭住址等個資，還表示如果不付錢，就要將受害人看黃片的事告訴所有人。

范杜拉縣（Ventura County）地區檢察長辦公室1日發布消息，讓民眾警惕這種詐騙形式。騙子會寄電子郵件給民眾，裡面有受害人的名字、電話號碼以及家庭住址，還可能包含一張受害人房子外觀照片。騙子在電郵中表示，他已經黑進受害人的電腦，監測了受害人的電腦瀏覽紀錄和習慣，特別指出受害人瀏覽了黃色網站。

檢察長辦公室表示，騙子的郵件中一般會這樣寫：「我只要一點擊，就可以將你看黃片的事告訴所有人。」騙子試圖讓受害人感到羞愧，並製造事態的緊張感。

接著，騙子會在郵件中勒索錢財，通常有兩種方式：第一，如果將該郵件刪除，他們就會將受害人看黃色網站的事告訴受害者認識的所有人；第二，如果受害人交贖金，他們會將受害人的瀏覽紀錄清除，通常是2000美元，僅能通過比特幣支付。

范杜拉縣檢察長辦公室表示，這種性勒索郵件目前在全美都很普遍，而這種詐騙的實施者通常在美國以外的地區。調查人員表示，騙子比較可能通過「大型數據洩露事件」來獲得了受害人信息，「並非通過黑進受害人電腦。」而電子郵件中受害人房子外觀的照片，通過谷歌街景地圖，Zillow網站等就很容易獲得。

范杜拉縣檢察長Erik Nasarenko表示，對於沒有起疑心的受害人，收到這種電子郵件可能會很驚慌。對付這種詐騙郵件的最佳方式是知曉詭計，採取措施避免稱為受害者。

檢察長辦公室建議民眾採取以下保護措施：

就如對待其他詐騙郵件一樣，不要回覆郵件很重要，因為回覆郵件很容易再次洩露騙子不知道的個人隱私；不要點擊郵件中的任何網路鏈接或附件；不要輕易在網上填寫你的全名、住址或社安號；使用兩種驗證方式給帳戶雙倍安全保護；瀏覽社交帳號、電子郵件和銀行帳戶看是否有可疑活動；經常更換密碼，每個帳戶使用不同密碼；如果你不幸支付了勒索費，通知銀行攔截任何非出自本意的轉帳，並報警；民眾可以將詐騙舉報給聯邦調查局（FBI）：Internet Crime Complaint Center （IC3.gov）。

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