我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／大谷帶來新球迷 世界大賽全球平均收視破3000萬人

非典型狂人總統征途 川普2.0進擊白宮

核桃市議會選戰6搶3 華裔趙宏多管齊下拚了

記者楊青/核桃市報導
趙宏（中）和她的競選團隊1日傍晚前往山谷大道與格蘭大道交口造勢，呼籲選民抓緊最後時間投票。（記者楊青/攝影）
趙宏（中）和她的競選團隊1日傍晚前往山谷大道與格蘭大道交口造勢，呼籲選民抓緊最後時間投票。（記者楊青/攝影）

核桃市議會六搶三選戰進入最後倒數三天，華裔競選人趙宏（Diana Zhao）全力衝刺，參加學生球賽、團隊上街造勢、電話固票、臉書造勢，多管齊下增加與選民黏著度，爭取每一張選票。

參加星期五晚上核桃高中和鑽石吧高中年度橄欖球比賽之前，趙宏和她的競選團隊前往當地山谷大道與格蘭大道交口造勢，呼籲選民抓緊最後時間投票。她表示，受總統大選影響，今年核桃市地方選戰也比以往更為激烈，除傳統競選方式外，她通過新媒體全方位作戰。

微信簡訊使用最多，」趙宏表示，她幾乎每天都通過微信簡訊和臉書與選民溝通，比如萬聖節期間，她將社區裝飾最棒的庭院通過臉書介紹給選民；道奇獲得冠軍，她就在自己的平臺上發佈消息和祝賀，立即獲得當地球迷應和，尤其與年輕選民的熱度連接立即升溫。「我平常參加獅子會、扶輪社的活動動態，也讓大家都知道」。

趙宏今年首次加入市議員選戰，雖然是六搶三，但其中兩人競選連任，所以某種程度上是四名新手競爭秦振國留下的位置。不過她表示，此次競選獲得各級民選官員背書，得到很多社會團體的支持，籌款超過其他五位競選人總和，更重要的是，前來助選的志願者人數大增讓她信心倍增。

趙宏（左一）和她的競選團隊1日傍晚前往當地山谷大道與格蘭大道交口造勢，呼籲選民抓...
趙宏（左一）和她的競選團隊1日傍晚前往當地山谷大道與格蘭大道交口造勢，呼籲選民抓緊最後時間投票。（記者楊青/攝影）

核桃 臉書 微信

上一則

電視台直播主持人 秀奪冠棒球帽

下一則

第36號提案祭重複犯重罪 引爆正反兩派激烈交鋒

延伸閱讀

秦振國衝刺38區國會眾議員選戰 呼籲投票

秦振國衝刺38區國會眾議員選戰 呼籲投票
繁榮布碌崙協會 公布8大道清潔計畫 促提升華人形象

繁榮布碌崙協會 公布8大道清潔計畫 促提升華人形象
選戰逼近 趙美心抵喬州為賀錦麗催票

選戰逼近 趙美心抵喬州為賀錦麗催票
白宮前副幕僚長預測 川普將憑「這些州」入主白宮

白宮前副幕僚長預測 川普將憑「這些州」入主白宮
2021年要川普承認敗選 紐約郵報今年選戰卻挺川

2021年要川普承認敗選 紐約郵報今年選戰卻挺川
選戰綁宗教 川普喊「心靈戰爭」 賀錦麗喬州非裔教堂禮拜

選戰綁宗教 川普喊「心靈戰爭」 賀錦麗喬州非裔教堂禮拜

熱門新聞

好市多20元會員費優惠限時回歸。（歐新社）

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

2024-10-28 19:22
華裔女子Hannah Chea剝牡蠣賺取收入。（Hannah Chea Instagram帳號）

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

2024-10-30 16:38
兇手井亦新衝入華人燒烤店，當眾人的面，行刑式射殺妻子王玲玲與另一名男子。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛

2024-10-29 22:02
洛杉磯華人夫婦1850萬巨額存款被騙。 (示意圖，取自Pexels)

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

2024-10-27 20:29
曾在Costco銷售的冷凍華夫餅和凍乾罐頭正在被召回，存在李斯特菌感染風險。（示意圖取自Pexels）

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

2024-10-28 15:33
Prime會員還有很多隱藏福利。（記者王若然／攝影）

不用就虧了 Prime會員還有這些隱藏福利

2024-10-29 22:42

超人氣

更多 >
享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事

享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事
有致癌風險？燕麥奶健康光環漸消退

有致癌風險？燕麥奶健康光環漸消退
遭受「中國震撼」打擊最重的美國社區 如今就業增加

遭受「中國震撼」打擊最重的美國社區 如今就業增加
如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說

如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說
破婚變傳聞… 「賭王千金」陪竇驍赴台灣看病 網驚：怎麼了

破婚變傳聞… 「賭王千金」陪竇驍赴台灣看病 網驚：怎麼了