核桃市議會選戰6搶3 華裔趙宏多管齊下拚了

趙宏（中）和她的競選團隊1日傍晚前往山谷大道與格蘭大道交口造勢，呼籲選民抓緊最後時間投票。（記者楊青/攝影）

核桃 市議會六搶三選戰進入最後倒數三天，華裔競選人趙宏（Diana Zhao）全力衝刺，參加學生球賽、團隊上街造勢、電話固票、臉書 造勢，多管齊下增加與選民黏著度，爭取每一張選票。

參加星期五晚上核桃高中和鑽石吧高中年度橄欖球比賽之前，趙宏和她的競選團隊前往當地山谷大道與格蘭大道交口造勢，呼籲選民抓緊最後時間投票。她表示，受總統大選影響，今年核桃市地方選戰也比以往更為激烈，除傳統競選方式外，她通過新媒體全方位作戰。

「微信 簡訊使用最多，」趙宏表示，她幾乎每天都通過微信簡訊和臉書與選民溝通，比如萬聖節期間，她將社區裝飾最棒的庭院通過臉書介紹給選民；道奇獲得冠軍，她就在自己的平臺上發佈消息和祝賀，立即獲得當地球迷應和，尤其與年輕選民的熱度連接立即升溫。「我平常參加獅子會、扶輪社的活動動態，也讓大家都知道」。

趙宏今年首次加入市議員選戰，雖然是六搶三，但其中兩人競選連任，所以某種程度上是四名新手競爭秦振國留下的位置。不過她表示，此次競選獲得各級民選官員背書，得到很多社會團體的支持，籌款超過其他五位競選人總和，更重要的是，前來助選的志願者人數大增讓她信心倍增。