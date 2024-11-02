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車牌可見性影響安全、執法 加州車管局重視

記者啟鉻／綜合報導
加州DMV規定，禁止遮擋、遮蓋車號牌，違者處罰。（圖／受訪者提供）
加州DMV規定，禁止遮擋、遮蓋車號牌，違者處罰。（圖／受訪者提供）

根據加州車輛管理局（DMV）資訊，在加州開車，車牌（License Plate）是識別和管理車輛的重要憑證。無論車輛行駛在高速路上還是停靠街道旁，車牌清晰性和合法性，都對車輛安全、執法便利以及駕駛者合法權益有直接影響。

加州法律明確規定，所有汽車必須安裝前後兩片車牌，這樣才能確保執法人員無論從哪個方向，都能快速識別車輛。前車牌應安裝在保險槓上，而後車牌則必須置於後方保險杠的指定位置。正確的安裝位置和高度，不僅讓車牌在白天、夜間都能清晰可見，也減少被誤判為無車牌的風險。

車牌的可見性，是加州車管局特別關注事項。法律要求車牌保持乾淨、無損壞，且不能被任何裝飾物或物品遮擋。夜間行駛時，後車牌的車牌燈需正常工作，並以白光照明，使其在至少50呎遠的地方仍清晰可見。駕駛者應定期檢查車牌照明燈是否正常工作。

車主在選擇車牌框時，應特別小心。加州允許使用裝飾性的車牌框，但前提是不能遮擋任何文字或數字。這包括「California」字樣和車牌上方的註冊貼紙。任何透明或有色的車牌覆蓋物，都是禁止的。這類物品可能影響車牌在不同光線條件下的可讀性，增加識別困難。

加州要求所有車輛在後車牌顯示最新註冊貼紙，通常貼在車牌的右上角。這張貼紙標記車輛註冊的有效期，過期或損壞的貼紙，可能導致罰款。駕駛者應確保註冊狀態始終更新，以避免被執法機構停車檢查時，發現過期註冊的情況。

DMV允許車主申請自訂車牌號，以滿足個性化需求。然而，車牌上的文字不得含冒犯、不雅或歧視詞句，DMV會對所有自訂車牌的內容進行審核，確保符合社會道德標準。

加州對車輛未按規定安裝車牌、車牌被遮擋或無效註冊貼紙等情況，都有明確的處罰規則。如果駕駛者違反這些規定，可能會面臨交通罰單，甚至影響車輛註冊和保險。

除常規車牌，加州還提供許多特殊車牌選擇。比如30年以上的歷史車輛，可申請歷史車牌，並可參加展示等特殊活動。殘障車輛則有專門的車牌選項，以提供更多便利。其他有關車牌詳細規範，請閱讀加州DMV手冊。

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