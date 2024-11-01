南加華女收恐嚇信 稱擁不雅視頻「一天不匯款就公布」

華人收到恐嚇郵件，稱如果不匯款就公布不雅視頻。（示意圖，取自Pexels網頁）

洛杉磯 縣華人聚居城市亞凱迪亞 （Arcadia）居民張女士，日前收到恐嚇郵件。對方在信中詳細列舉她的個人信息，包括姓名、電話、家庭住址等；並稱已秘密拍攝張女士的不雅視頻，如果當事人一天之內不匯款，就會把視頻發送給鄰居、以及她的所有聯繫人。

張女士上月收到這封郵件，郵件標題就是張女士的全名，信中顯示她的電話號碼、家庭詳細住址，附件是一份PDF格式的文件。文件打開，內容讓當事人倒吸一口冷氣。「平常對這些類似垃圾郵件，我都直接刪除不看，但這封信確實引起我的注意」。

騙徒聲稱掌握被害人地址和住家，但所謂掌握的照門可能只來自谷歌街景圖。（受訪者張女士提供）

在這封威脅郵件中，來信者稱對張女士了解很多，但張女士對自己卻一無所知，「我花了很多時間來了解你的個人生活，並一直在關注你」。信中指出，已經在張女士的電腦中安裝惡意軟件，並控制當事人的手機遙控拍攝，「我可以查看你電腦上的所有內容，打開你的相機和麥克風，而你卻一無所知」。

這份長達兩頁的信中寫道，對方遙控拍攝張女士家中的私密空間，包括瀏覽色情網站、夫妻生活，並已製作不雅視頻，一切就緒，準備隨時發送給張女士的鄰居、以及所有郵件、社群軟體聯繫人。威脅信中說「只需點擊一下，視頻被會被點燃，我無法想像當你的同事、朋友和家人觀看這些畫面時，你將面臨怎樣的羞辱」。

以這些內容作威脅，來信者表示，張女士如果匯款1950美元，並以比特幣 的方式轉帳到一個特定地址，對方將保守秘密，並銷毀所有數據和證據。這名陌生的威脅者在信中特別指出，當事人只有一天時間解決問題，並稱只接受比特幣付款。此外，還聲稱已在這封郵件中安裝獨特的像素，只要張女士打開郵件，對方就會收到通知，「該電郵和比特幣付款地址是為您量身定製的，無法追蹤」。

網路威脅者稱，「你不知道我在亞凱迪亞能做什麼」。（受訪者張女士提供）

來信者甚至進一步威脅，如果張女士與他人分享郵件信息，隱私視頻將立即發送，並在接下來一周，周圍鄰居都會收到刻錄視頻的實體光碟。「不要考慮關閉你的手機或重置為出廠設定，這毫無意義，我不會犯錯」。信中的每一行文字，都讓張女士膽戰心驚，隨信發送的一張照片更是怵目驚心，當事人描述，這是一張房屋照片，後面文字標注，「希望我不必來這裡找上你，你不知道我將會在亞凱迪亞做些什麼」。