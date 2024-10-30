狗演員時薪45元 高於加州人最低薪16元3倍

參演當天，肉鈴被太陽曬懵了。(受訪者提供)

嘉文在洛杉磯 從事影視業，最近有朋友拜託她幫忙在養狗相關的微信 群轉發招募狗演員的通告，她順便將自己養的小約克夏犬肉鈴（Rolling）的照片及影像資料交給朋友，沒想到在諸多應徵狗狗中，肉鈴以及另一隻大型貴賓犬被選中參演。

於是，嘉文便帶肉鈴參加這次遊戲廣告的拍攝。在報酬方面，嘉文表示，她起初並不了解「市價」，在網路上查詢後得知，狗演員的平均薪酬為每小時45美元，高於加州 最低時薪16元近3倍。考慮到是朋友關係，且嘉文也主要想讓肉鈴去體驗一下，最後便商定每小時30美元，預計拍攝兩、三個小時。

這套廣告的客戶是某中資遊戲公司，要推廣的遊戲是針對海外市場投放。廣告會上線YouTube播出，時長較短，內容設定與狗狗的出場情節較為特殊，狗狗被一位金髮美女拋棄到垃圾桶旁，隨即被路過帥哥救起。帥哥要抱走狗狗，美女不願，於是帥哥向美女遞上好幾箱美金，並鼓勵她去玩遊戲。

嘉文表示，看到這樣的劇情，特別是肉鈴得與大胸美女「貼貼」，感覺「自己的狗有點出賣靈魂」。參演廣告的另一隻貴賓犬，則需要與美女「結婚」，嘉文了解到其主人特地自費幾百美元為愛犬做造型，且當日專程請假陪著狗狗參加拍攝。

令嘉文沒想到的是，最終她和肉鈴在現場待了七小時才完成戲分，幾乎一半時間都在等候。當天，由於其中一位女演員缺席（後了解到是因其母親去世），劇組不得不臨時聯絡另一位演員，從一個多小時車程之外的地方趕來替補。因為客戶對演員的要求很具體，必須是金髮大胸，再加上拍攝的每個鏡頭都需要遠程與在中國的客戶確認，導致進度延誤。肉鈴雖然因此「賺」了200多美元，但嘉文感到有些心疼。她知道肉鈴在四小時內會比較聽話合作，但之後就會有些「消極怠工」，尤其下午烈日曝曬，狗狗顯得有些疲憊不適。