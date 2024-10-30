動物參演影視劇 美國人道組織規範嚴

明星狗「梅西」在奧斯卡頒獎典禮上有自己的座位。(美聯社)

影視作品裡常常少不了動物身影，從常見的貓、狗、馬到稀奇古怪的動物，比比皆是；好萊塢製作的影視作品結尾滾動字幕中，有一些會特別提及在拍攝過程中「沒有動物受傷」（No Animals Were Harmed），這是動物保護機構「美國人道組織」（American Humane）推廣的一項認證，要求劇組在拍攝過程中遵循一系列行為準則，善待動物。

隨著動物角色的需求日益增加，愈來愈多「私人飼養」的動物也開始進入拍攝現場。然而，這些非專業動物演員往往缺乏訓練，可能對拍攝環境不適應。美國人道組織提供各類拍攝指南，提醒劇組妥善規劃相關工作，包括為動物提供適當休息區、陰涼遮蔽、糧食和飲水，以確保牠們能在安全、舒適條件下參與拍攝。除此之外，他們還會審閱劇本中與動物有關內容，確認在與動物互動中使用的道具是否安全，派出安全員去現場監督，並要求製片公司在影片完成後組織放映或是遞送拷貝影片，讓他們核查是否有傷害動物行為。

劇組還須確保動物在場時隨時有人看護，並要求飼主攜帶包括疫苗接種和許可證等文件，以應對可能的檢查或突發需求。同時，拍攝現場也必須落實安全措施，防止動物逃脫或受到驚嚇。針對通常居家生活的動物，指南也提醒拍攝方注意外部環境，避免在極端天氣下將動物留在戶外，以免影響牠們的健康和情緒。