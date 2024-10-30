動物參演影視劇 美國人道組織規範嚴
影視作品裡常常少不了動物身影，從常見的貓、狗、馬到稀奇古怪的動物，比比皆是；好萊塢製作的影視作品結尾滾動字幕中，有一些會特別提及在拍攝過程中「沒有動物受傷」（No Animals Were Harmed），這是動物保護機構「美國人道組織」（American Humane）推廣的一項認證，要求劇組在拍攝過程中遵循一系列行為準則，善待動物。
隨著動物角色的需求日益增加，愈來愈多「私人飼養」的動物也開始進入拍攝現場。然而，這些非專業動物演員往往缺乏訓練，可能對拍攝環境不適應。美國人道組織提供各類拍攝指南，提醒劇組妥善規劃相關工作，包括為動物提供適當休息區、陰涼遮蔽、糧食和飲水，以確保牠們能在安全、舒適條件下參與拍攝。除此之外，他們還會審閱劇本中與動物有關內容，確認在與動物互動中使用的道具是否安全，派出安全員去現場監督，並要求製片公司在影片完成後組織放映或是遞送拷貝影片，讓他們核查是否有傷害動物行為。
劇組還須確保動物在場時隨時有人看護，並要求飼主攜帶包括疫苗接種和許可證等文件，以應對可能的檢查或突發需求。同時，拍攝現場也必須落實安全措施，防止動物逃脫或受到驚嚇。針對通常居家生活的動物，指南也提醒拍攝方注意外部環境，避免在極端天氣下將動物留在戶外，以免影響牠們的健康和情緒。
近年來知名度較高的動物演員，當屬法國邊境牧羊犬「梅西」（Messi），牠在影片「墜惡真相」（Anatomy of a Fall）中出色飾演一隻因誤服藥物而瀕死吐舌頭的狗狗，狀態真實可信，對推動劇情發展發揮關鍵作用，讓觀眾嘖嘖稱奇；牠不僅受邀去坎城影展走紅毯、獲得「棕櫚狗獎」，還飄洋過海參加奧斯卡提名者午宴及頒獎典禮，俘獲萊恩葛斯林（Ryan Gosling）、艾瑪史東（Emma Stone）等眾多明星的喜愛。
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