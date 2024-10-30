我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

三星恐痛失手機銷量王？分析師點出自滿導致結構問題

不用就虧了 亞馬遜Prime會員還有這些隱藏福利

天普火災3死2傷全是華人 涉案租客坦承：與室友爭執後縱火

記者邵敏／天普市報導
這裡曾住著七名房客，大火奪去三人性命、兩人重傷。（記者邵敏／攝影）
這裡曾住著七名房客，大火奪去三人性命、兩人重傷。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣華人聚居區天普市（Temple City）10月27日發生重大縱火案件，導致三死二傷，據悉死傷者全是華裔，其中一名死者是女子。嫌犯已被證實是64歲的張宣漢（Xuanhan Zhang，音譯），警方初步調查顯示，張宣漢因與室友發生個人糾紛，涉嫌縱火殺害同住出租屋的其他多名房客。

牆壁上的玻璃窗燒裂，窗上多個大洞赫然眼前。（記者邵敏／攝影）
牆壁上的玻璃窗燒裂，窗上多個大洞赫然眼前。（記者邵敏／攝影）

當局28日（周一）宣布，張宣漢因這起致命火災被捕，他被認為是三重謀殺案的嫌疑人。洛縣警局Hugo Reynaga警官指出，張宣漢用普通話告訴警探，他在與一名室友發生爭執後縱火，目前尚不清楚爭執的具體原因。這起重大火災已造成三名同住的室友死亡，另外兩人重傷搶救，據悉所有死傷者都是六、七十歲的年長華人。

正門台階上全是大火燃燒後留下的灰燼。（記者邵敏／攝影）
正門台階上全是大火燃燒後留下的灰燼。（記者邵敏／攝影）

縱火案現場位於天普市Sultana大道6000號街區，靠近Garibaldi大道。警方稱，該房產上共有四棟建築，火災就發生在前屋。本報記者29日上午再次來到現場，距離火災發生已有兩天，但院子里仍然彌漫著一股濃濃的燒焦氣味。曾被熊熊大火吞噬的房子留下眾多痕跡，門框熏黑，正門台階上全是大火燃燒後的灰燼；四面牆壁上的玻璃窗燒裂，窗上多個大洞赫然眼前。有幾扇門、窗完全被燒毀，當局已用木板遮擋不讓外人進入。

有幾扇門、窗完全被燒毀，當局已用木板臨時遮擋。（記者邵敏／攝影）
有幾扇門、窗完全被燒毀，當局已用木板臨時遮擋。（記者邵敏／攝影）

根據現場觀察，此處房產上的四棟建築，前面兩幢，後面兩幢，火災就發生在其中一幢前屋。後院房客L女士表示，這裡住著很多租戶，人員混雜，被大火燃燒的主屋共住六男一女，他們都是來自中國的老鄉。前屋與後屋之間有個大院子停著多輛汽車，不確定哪些車是死傷者留下的，哪些車屬於仍住在此處的其他房客。

前院醒目地擺著白色桌椅，華人曾坐在這里大聲聊天，如今人去樓空。（記者邵敏／攝影）
前院醒目地擺著白色桌椅，華人曾坐在這里大聲聊天，如今人去樓空。（記者邵敏／攝影）

現場院子裡有好幾株果樹，樹上果實累累，院子四處種著華人喜歡的蔬菜，前院正門處擺著一張白色的桌子、五六張椅子。鄰居表示幾名年長華人常坐那裡，說著普通話大聲聊天。有媒體報導稱，經常有一些看似朋友的人聚在這裡打麻將。但如今人去樓空。曾經發生在這裡的種種細節，以及房客之間的糾紛如何會演變成一場縱火謀殺的慘案，人們猜測頗多，當局尚未公布更多細節。

警官Hugo指出，大火被撲滅後，嫌犯張宣漢回到現場主動接觸警方，他不會英文，當時通過電話聯繫到普通話翻譯，張宣漢承認自己就住在這幢房，火是他放的。Hugo表示，由洛縣警局兇殺科警探、消防局共同成立的縱火案調查小組，仍在追查火災具體原因。張宣漢因涉嫌謀殺被捕，面臨三項罪名指控。截至28日下午，他被關押在洛杉磯拘押中心，保釋金200萬美元，初定30日（周三）在阿罕布拉高等法院出庭。

縱火 華人 天普

上一則

隱藏福利多 Prime會員電子書、雲端相片存儲…免費

下一則

天普華人3死2傷火災案 倖存華人衝出火海「有人想謀殺我們」

延伸閱讀

「有人謀殺」火災倖存華人沖出火海 救火水管被切斷

「有人謀殺」火災倖存華人沖出火海 救火水管被切斷
天普市火災華人3死2傷 租客起爭執縱火謀殺

天普市火災華人3死2傷 租客起爭執縱火謀殺
選舉暴力首現 俄勒岡、華州通訊投票箱遭縱火 數百張選票受損

選舉暴力首現 俄勒岡、華州通訊投票箱遭縱火 數百張選票受損
天普市獨棟住宅火災3死2傷 1男租客疑縱火被捕

天普市獨棟住宅火災3死2傷 1男租客疑縱火被捕
2州投票箱遭蓄意縱火 相同手法引FBI立案調查

2州投票箱遭蓄意縱火 相同手法引FBI立案調查
南加華人百萬住宅起火 3死2傷 64歲華男疑縱火被拘

南加華人百萬住宅起火 3死2傷 64歲華男疑縱火被拘

熱門新聞

好市多20元會員費優惠限時回歸。（歐新社）

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

2024-10-28 19:22
洛杉磯華人夫婦1850萬巨額存款被騙。 (示意圖，取自Pexels)

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

2024-10-27 20:29
好市多是購買零食的好去處，提供種類豐富、量大的零食，健康又美味。（世說新聞團隊製作）

好市多好幾款健康零食 營養師也稱讚

2024-10-22 23:38
蒙洛公園市警局的Model Y警車。（蒙洛公園警局）

買特斯拉當警車 加州警吐槽中看不中用

2024-10-22 20:54
CDC 在今年的調查中發現的最髒遊輪是Hapag-Lloyd Cruises 運營的Hanseatic Inspiration。（示意圖取自Pexels）

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

2024-10-22 15:11
31--華人換匯，收款成功後中國帳戶卻被封。（取自Pexels網頁）

在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封

2024-10-24 20:31

超人氣

更多 >
「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車

「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車
中國製掃地機器人遭駭 遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話

中國製掃地機器人遭駭 遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話
曾助川普贏白宮 巴農今出獄重掌「戰情室」：我更強大了

曾助川普贏白宮 巴農今出獄重掌「戰情室」：我更強大了
這個古早味零食 泰勒絲男友與其他NFL球員每年吃掉8萬個

這個古早味零食 泰勒絲男友與其他NFL球員每年吃掉8萬個
亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因

亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因