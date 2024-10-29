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天普市獨棟住宅火災3死2傷 1男租客疑縱火被捕

記者邵敏／天普市報導
傷者被警察救出火災現場。（目擊者Kevin官提供）
傷者被警察救出火災現場。（目擊者Kevin官提供）

洛杉磯縣華人聚居區天普市（Temple City）一幢居民住宅，10月27日（周日）發生致命火災。截至28日，已造成三死二傷的慘劇。根據鄰居提供的消息，這是一幢多人居住的出租屋，住在裡面的大部分是華人；當局宣布一名64歲華裔男子涉嫌縱火被拘留，案件原因仍在調查中。

（視頻來源：Kevin官提供／記者邵敏後製）

火災發生在27日下午4時49分左右，位於天普市Sultana大道6038號，靠近Garibaldi大道。根據華裔目擊者Kevin官先生提供給本報的視頻顯示，火海中的房屋濃煙滾滾，多名華人在警察的帶領下跑出房屋，其中包括婦女、兒童，一名女子懷裡抱著孩子衝出來。鄰居聚集在現場周圍，大部分人都在說中文，有人大聲叫喊，「還有一名女子在房間內」。現場緊張混亂。

房子冒著濃煙，透過窗戶可以看到屋內火勢正旺。（目擊者Kevin官提供）
房子冒著濃煙，透過窗戶可以看到屋內火勢正旺。（目擊者Kevin官提供）

火災發生時，住在附近的Kevin官剛好開車經過，因為朋友就住在起火民宅的隔壁，「我開始以為是朋友家起火，趕緊過去。」根據Kevin官的描述，房子當時冒著濃煙，透過窗戶可以看到屋內火勢正旺。一名60歲左右的華裔男站在屋外，剛從火災現場跑出來，「他光著上身，只穿一條內褲，後背皮膚有明顯燒傷痕跡」。

1男半臉燒焦 1男皮膚剝落

 

Kevin官回憶，鄰居撥打報警電話後，多部警車、消防車一分鐘左右就趕到現場。另一名60歲左右的華裔男子被警察從現場首先救出，「他的傷勢更嚴重，半邊臉已經燒焦，黑黑的，還在流血」。一名鄰居表示，火災發生時，她聽到有人恐懼尖叫哀嚎，並看到整個房子起火，熊熊烈火從窗戶冒出，兩名老人走出來，一人側身躺在地上，頭上有血，很快失去知覺，另一人皮膚看起來正在剝落，非常可怕。

火災現場位於天普市Sultana Avenue ，靠近Garibaldi Ave...
火災現場位於天普市Sultana Avenue ，靠近Garibaldi Ave。（記者邵敏／攝影）

火災現場是一幢獨立屋，Zillow數據顯示，房價市值100多萬，兩房兩衛。但根據Kevin官描述，這幢房子擁有前後屋，火災發生時，他站在門口的行車道上，看見後屋至少還有四人，「因為後屋沒有起火，住在裡面的人可能覺得安全，沒有跑出來」。不過後來的現場畫面顯示，幾名女子、兒童在警察幫助下，相繼離開現場。

3名成年男 因高溫窒息亡

兩名受傷的男子被迅速轉移到消防車內，因為不會英文，Kevin官負責幫助救護人員翻譯。他回憶，兩名從火災現場出來的男子，表現非常冷靜，其中一名男子指出，房裡還有一名女子，但當時火勢非常凶猛，窗戶已被燒裂，消防員無法再衝進去救人。大約半小時後，大火終於被撲滅，消防員在屋內找到三具成年男子的屍體，他們被證實因高溫窒息死亡。

當局消息指出，兩名男性傷者已被送往醫院救治，其中一人傷勢較重。洛縣警局表示，這起火災涉嫌人為縱火，兇殺科警探抵達現場調查，一名64歲的嫌疑男已被拘留。警官Hugo Reynaga指出，初步認為此人可能在房子裡縱火，他會說普通話，目前被確認為嫌疑人。關於縱火原因，截至發稿前，當局尚未公布更多消息，也沒有提供死傷者、嫌犯的具體信息。

大火撲滅後，房子窗戶殘留明顯的燒傷痕跡。（記者邵敏／攝影）
大火撲滅後，房子窗戶殘留明顯的燒傷痕跡。（記者邵敏／攝影）

火災現場位於安靜居民社區，周圍住著很多華人。一起火災造成三死二傷悲劇，人們議論紛紛，猜測其中原因，「我們希望盡快知道究竟是人為縱火還是不幸失火，如果是縱火，那就很可怕，當事人為什麼要這麼做？」

發生火災的住宅，翌日仍受警戒及調查中。（記者邵敏／攝影）
發生火災的住宅，翌日仍受警戒及調查中。（記者邵敏／攝影）

根據目擊者Kevin官的消息，他聽說多名租客住在這幢房子內，但並不熟悉具體住在裡面的人。火災發生後，一位沒有具名的華人家屬來到現場，稱哥哥就住在裡面。該華人提到，住在裡面的一名租戶與其他人有些糾紛。不過，當局尚未證實這名租戶的身分，也沒有證實此人是否與縱火案有關。案發第二天，即28日，現場仍被警戒線包圍，警方還在調查中。任何有此事件信息的人，都可以聯繫洛縣警局兇案科，電話是323-890-5500。

縱火 華人 華裔

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