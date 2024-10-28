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未掛前車牌收罰單 修正違規可減少或撤銷罰金

記者朱敏梓／洛杉磯報導
特斯拉官網發布的「如何安裝前車牌」的詳細教程。（取自特斯拉網站）
特斯拉官網發布的「如何安裝前車牌」的詳細教程。（取自特斯拉網站）

近年來，加州對車輛未懸掛前車牌的違規行為採取了更加嚴格的檢查和罰款措施，許多車主因忽視這項規定而經常收到罰單。因此，建議車主盡早安裝前車牌，避免僥倖心理，以免遭到罰款。

在加州，未懸掛前車牌的罰單屬於「修正違規通知」（fix-it ticket），這類罰單也被稱為「可修正違規」（correctable violations），車主可通過修正違規並提交相關證明來減少甚至撤銷罰單金額。收到罰單後，車主首先應在車輛前保險桿或車輛指定位置安裝前車牌，確保符合加州法規要求。完成安裝後，車主需帶著車輛到當地警局或加州公路巡警局（CHP）進行檢查。通過檢查後，警察會標註違規已修正，這項步驟可能需要支付少量檢查費。根據不少加州車主的反饋，這類檢查的費用通常為10至20美元。

至於一些車主提到的「車輛無法安裝前車牌」的問題，目前許多車商提供了相應的解決方案。例如，特斯拉公司在交車時會提供前車牌支架，車主可自行安裝。據特斯拉說明，該支架是專為其車型設計，適配其前保險桿的曲線，並使用強力黏合劑將車牌固定在車上。特斯拉官網還附有詳細的教程，指導車主正確地將車牌安裝在支架上。其他品牌的車商如寶馬、奧迪等，也提供前車牌安裝架或支撐器，價格通常在百元以上。

此外，還有第三方提供更具性價比的選擇。在亞馬遜（Amazon）等電商平台上，搜索「可上鎖的前車牌架」（lockable front license plate）可以找到價格相對便宜的選擇，許多產品價格僅需幾十美元，且具備多種安裝方式，適合不同車型的需求。

亞馬遜售賣的「可上鎖的前車牌架」，通常價格在幾十美元。（取自亞馬遜網站）
亞馬遜售賣的「可上鎖的前車牌架」，通常價格在幾十美元。（取自亞馬遜網站）

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