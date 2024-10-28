未掛前車牌收罰單 修正違規可減少或撤銷罰金

特斯拉官網發布的「如何安裝前車牌」的詳細教程。（取自特斯拉網站）

近年來，加州 對車輛未懸掛前車牌的違規行為採取了更加嚴格的檢查和罰款措施，許多車主因忽視這項規定而經常收到罰單。因此，建議車主盡早安裝前車牌，避免僥倖心理，以免遭到罰款。

在加州，未懸掛前車牌的罰單屬於「修正違規通知」（fix-it ticket），這類罰單也被稱為「可修正違規」（correctable violations），車主可通過修正違規並提交相關證明來減少甚至撤銷罰單金額。收到罰單後，車主首先應在車輛前保險 桿或車輛指定位置安裝前車牌，確保符合加州法規要求。完成安裝後，車主需帶著車輛到當地警局或加州公路巡警局（CHP）進行檢查。通過檢查後，警察會標註違規已修正，這項步驟可能需要支付少量檢查費。根據不少加州車主的反饋，這類檢查的費用通常為10至20美元。

至於一些車主提到的「車輛無法安裝前車牌」的問題，目前許多車商提供了相應的解決方案。例如，特斯拉 公司在交車時會提供前車牌支架，車主可自行安裝。據特斯拉說明，該支架是專為其車型設計，適配其前保險桿的曲線，並使用強力黏合劑將車牌固定在車上。特斯拉官網還附有詳細的教程，指導車主正確地將車牌安裝在支架上。其他品牌的車商如寶馬、奧迪等，也提供前車牌安裝架或支撐器，價格通常在百元以上。