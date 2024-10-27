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買遺產房加購產權險有保障 但要競價

記者啟鉻／綜合報導
位於約巴林達一棟遺產房出售，引來不少人探訪。（圖／Erik Kaiser ，REMAX提供）
位於約巴林達一棟遺產房出售，引來不少人探訪。（圖／Erik Kaiser ，REMAX提供）

加州購買遺產認證財產不僅需要複雜法律程序，更可能存在諸多潛在糾紛。遺產銷售經常涉及多方利益，從繼承人到債權人，每個環節都可能帶來不確定性。因此，買方應充分了解潛在風險，並採取適當預防措施。

遺產認證財產的所有權問題是購買時最常見的糾紛之一，若財產所有權在法律上不清楚或有爭議，買方可能會面臨產權糾紛。因此，買方在購買前應進行全面產權調查。此外，購買產權保險可以為買方提供額外保障，在日後遇到產權糾紛時能有效降低風險。遺產認證財產出售通常需要法院的批准，即使買賣雙方已經達成協議，也必須經過法庭聽證會的審查和法官的最終批准。

遺產認證財產出售會進行公開加價程序（Overbidding）。即使買方已簽訂了初步的買賣合約，其他潛在買家仍可在法庭聽證會上提出更高出價來競爭財產。這意味著原來買家可能會在最後階段失去購買機會。為避免這種情況，買方應準備充足的競價預算，以應對其他買家挑戰。

遺產認證財產常常存在維護不良或多年未曾修繕問題，這些隱藏的缺陷可能會對買方構成潛在的威脅。為避免未來的麻煩，買方應進行詳細的物業檢查，了解房產的結構狀況、電力系統、管道設施等方面的問題。

其他必須關注的問題，還包括遺產稅和債務問題、繼承人的潛在異議以及合同條款法律風險。所以，購買遺產認證財產涉及多方面的法律、財務和物業風險，對於缺乏經驗的買方來說可能會帶來更大挑戰。

加州 預算 保險

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