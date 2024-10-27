買遺產房慎防價低風險高 須確認產權、債務、屋況

遺產房交易在房地產市場上愈來愈普遍，圖為位於北好萊塢的一處遺產房。（圖／房產公司The CREM Group提供）

美國社會老齡化程度日益加深，遺產房（Probate Property）交易在房地產 市場上變得愈來愈普遍。這些房產通常以比較便宜價格出售。對於買家或投資 者來說，遺產房提供了一個低於市場價值購得不動產的機會，但也伴隨風險。所以要謹慎避開「踩坑」，避免涉入不必要糾紛。

所謂遺產房是指因屋主過世，而由繼承人或受益人繼承的房產。這些房產通常會經過法律上的遺產處理程序，如遺囑認證，來確保按照房主的遺囑或法律規定分配給繼承人。遺產房的出售通常由遺囑執行人或繼承人進行，可能用於支付遺產稅、清償債務或分配資產。可能涉及一些特殊的法律和手續程序，如所有權確認、債務清償、以及遺產分配糾紛等。雖然買家有時可以低價購得遺產房，但需要仔細檢查其中法律狀況還有房屋本身狀況，避免潛在風險和麻煩。

資深地產經紀Sherry Li表示，不久前在她居住地附近高檔社區有一棟住宅出售。房屋建於2006年，面積約5300平方呎，裝修很上檔次，售價210萬元。而在月前，也是該社區出售的一棟差不多同等面積住宅售價430萬元，建於2016年。而售價210萬元的住宅就是一棟遺產房。由於屋主過世時，並沒有明確繼承者，而是要走法律程序。由於這個程序過長，有的短則幾格月，有的甚至幾年。買家耗不起，最終沒有多少人競價，所以有時遺產房會很便宜，也就是讓買家撿個「大漏」。

Sherry Li也指出，遺產房有缺點和優點。優點就是有時可以撿個大便宜，但也存在風險。就是出售這類房屋時，很多資訊沒有詳盡披露，比如屋況及房產債務狀況，未完的繼承人間法律糾紛等，所以要承擔風險，需要買家去做詳細調查。

資深地產經紀袁立功表示，遺產房多數都比較老舊，而且有的是屋主在房子內過世的，甚至曾發生凶殺案。若是屋況老舊，就需要做進一步房屋檢查，確保設施安全。買家也要地產經紀主動披露是否有人在房間內過世，部分買家對此是很在意的。他說，曾經一次遇到遺產房出售，價格很低。他在陪買家看房時，發現在樓梯地毯處有一塊暗色，覺得很奇怪。於是就帶著疑問諮詢負責交易的地產經紀，對方尷尬地說，「這棟房子不久前曾發生凶案，是妻子將丈夫殺害。」買家馬上決定不買了。

所以對於遺產房，雖然可以獲得價格較低的購買機會，尤其是投資者更為有利可圖。但由於涉及法律、維修和稅務以及個人購買傾向及心態等多方面因素。買家應充分了解交易過程中的可能風險，尋求專業建議確保順利完成交易。