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爾灣斥資2000萬買樓建遊民庇護所 擬11月5日前收購

記者王若然／爾灣市報導
爾灣市議會近日以4比1通過決議，斥資2000萬美元購買該市Armstrong大街的兩棟樓作為遊民及高風險人士的臨時庇護所。（視頻截圖）
爾灣市議會近日以4比1通過決議，斥資2000萬美元購買該市Armstrong大街的兩棟樓作為遊民及高風險人士的臨時庇護所。（視頻截圖）

爾灣（Irvine）市議會近日以4比1通過決議，斥資2000萬美元購買該市Armstrong大街的兩棟樓，做為遊民及高風險人士的臨時庇護所。這將是該市首個遊民庇護所。

在22日（周二）舉辦的市議會上，爾灣市政經理Oliver Chi就該議題向諸位市議員做了報告。Oliver Chi表示，購置這兩棟房屋是爾灣致力於解決遊民問題的一環。Oliver Chi在當晚的市議會上敦促市議員通過此案，因為找到其他類似的庇護所地址不容易，並且相當耗時。

Oliver Chi將該市解決遊民住房問題稱為「系統」（「The System」）。這一概念在兩年前提出，市議會當晚購置的兩棟房屋被稱為「庇護所」（「The Sanctuary」）。Oliver Chi表示，目標在11月5日前完成對大樓的收購，在2026年初之前，完成「系統」運營，即為無家可歸者提供緊急服務、過渡房屋以及永久住房。「系統」中的其他計畫部分，將在未來幾個月呈現在市議會討論。

市府花費2000萬美元購置的房屋位於Armstrong大街的17572以及17622號，為相鄰的兩棟大樓，占地3.7畝，位於爾灣商業中心地區（Irvine Business Complex）。雖然市府已經通過購置案，但具體的改建計畫尚未在規畫委員會進行討論。不過Oliver Chi向「橙縣紀事報」透露，這將與其他擁擠的庇護所不同，每個家庭都將有自己的隱私空間。

市議員Mike Carroll對該購置案投了反對票。他表示，金額如此大的購置案未經任何城市委員會的商議，也未給當地居民、業主表達意見的機會，是不合適的。他說，「你不應該在未全面展示給公眾前就同意了這項2000萬美元的購置案。」

據悉，城市將花費1850萬美元購買這兩棟建築，150萬美元將用來做檢查，改建，支付保險等。目前爾灣市還未公布任何有關該遊民庇護所的設計圖。當天市議會通過購置案後，爾灣市將在兩天內支付100萬美元定金給大樓業者，該定金不可歸還。

Oliver Chi在當天的市議會上介紹，爾灣市目前有32萬人口；有124名無家可歸者；有6萬人使用加州白卡；300名學生在聯邦標準下為無家可歸者；有2萬5000人在可負擔房屋的等待名單上。在爾灣一個四口之家年收入在12萬6250元以下，就是當地的低收入家庭。因此，建造可負擔房屋迫在眉睫。

在11月26日的爾灣市議會上，市議員將討論立法反對遊民在大街上建帳篷。近日，最高法院裁定城市可以立法清除遊民帳篷。

爾灣 遊民 庇護

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