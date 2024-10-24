千人聚集反對 羅斯密過渡房建案表決通過

市府22日如臨大敵，加派警力並安檢才可入門。（記者張宏／攝影）

華人 聚居城市的羅斯密市府22日晚在社區中心召開市議會，討論慈善團體Maryvale過渡住宅改建議題，現場來了上千人分布在室內和戶外三個場地，手舉條幅標語，多數發言者認為無家可歸的單身母親其實就是遊民 ，也有人認為該提案不會影響社區。市議會一直進行到23日凌晨4時左右，最終4：1表決通過了改建提案。

（影音來源：記者張宏）

在羅斯密社區中心22日傍晚警車警察警犬全出動，門口特別設置安檢查包，現場因為人數眾多，分成兩個室內和一個戶外的三個場地。有華人專門出資印製100份標語和T恤，現場分發給民眾。室內現場有人專門舉著保持安靜的條幅，還有工作人員巡視，禁止市議會期間隨意走動，確保會議順利有序。

事務所設在羅斯密的華人律師鄧洪發言表示，Maryvale在社區幾十年，之前只是作為學校，現在突然申請變更土地使用權，令人生疑。Maryvale要在現有的Seton House作為過渡性住宅基礎上還要改造Laboure Hall，不排除是為接納更多遊民做準備，其最大容量可達372人。他作為當地商家受到遊民困擾。該提案缺乏透明性，同時要Maryvale為欺騙民眾道歉，他認為遊民問題根本是民主黨的責任，聯邦眾議員 趙美心撥款100萬元幫助Maryvale建設過渡性住宅。

律師劉龍珠表示，這是羅斯密保衛戰最重要的戰役，現場民眾非常給力，不僅收集到2萬個簽名還有千餘民眾到場，大家訴求明確，聲音響亮，反對在羅斯密建設任何形式的遊民中心。美國是一個民主的國家，現場每個人的發言代表了市民的心聲。Maryvale用Unhouse代替Homeless，欲蓋彌彰。

華人保險業者張國興表示，哈岡的遊民中心就是最好的經驗教訓，在提案時期有各種許諾和承諾，一旦獲得批准，就會露出真實意圖。他呼籲大家要團結起來，堅持到底。

但現場也有人對該提案表示支持，阿罕布拉第五區市議員Adele Andrade-Stadler表示，她支持這個項目，因為其服務對象是年輕的單親媽媽，她自己就是被單親媽媽養大，深知其中艱辛，社會應該多給她們一些機會改變人生。

南聖蓋博居民John Kawakami表示，他住所距離Maryvale園區不遠，那裡一直很安靜，沒有給社區帶來任何不良影響，他覺得這只是一個簡單的興建過渡性住宅的提案，無需過度反應。