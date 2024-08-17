洛杉磯每周5航班飛廣州 南航推144小時過境廣東免簽

中國南方航空15日舉辦廣州文化旅遊推介會，向當地旅行代理商及旅遊愛好者數百人展示廣州獨特魅力及南航服務。（記者張宏／攝影）

中國南方航空15日舉辦廣州文化旅遊推介會，向當地旅行代理商及旅遊愛好者，展示廣州獨特魅力及南航服務。南航還介紹其服務特色，例如為中轉國際旅客提供144小時過境免簽和免費廣州一日遊活動。

在推介會上，南航詳細介紹廣州的著名景點、美食及144小時過境免簽政策和廣州免費一日遊等項目，突出廣州做為全球旅行者的理想目的地。南航目前在洛杉磯地區每周有五個航班飛往廣州，到達廣州時間正值當地時間的早晨，方便旅客從廣州可銜接中國國內城市和東南亞 各個國家，從廣州出發的飛機上提供廣式風味美食。

中國南方航空15日舉辦廣州文化旅遊推介會，南航代表和來賓們合影。（記者張宏／攝影）

美國公民 持有本人有效國際旅行證件，憑第三國簽證 和144小時內已確定日期及座位前往第三國（地區）聯程客票，不需要申請中國簽證，可途經廣州白雲機場、深圳寶安機場、揭陽潮汕機場空港岸中的任一口岸入境，在廣東省內停留144小時，並從廣東省具備客運功能的32個對外開放口岸中的任一口岸出境。

同時，南航為國際轉機客人提供免費廣州一日遊活動，旅客只需提供護照和聯程登機證，出發時間為每天8時30分，行程將在14時結束。可遊覽花城廣場、廣州塔、廣東省博物館、廣州大劇院和廣州圖書館，陳家祠和越秀公園，且享用美味點心午餐。

南航北美營銷中心總經理李翔表示，南航致力於通過拓展國際航線和提升服務質量，連接全球更多的文化和市場。推介會不僅展示廣州文化底蘊，也體現南航提升國際客戶體驗的持續努力。希望通過這次活動，讓更多北美旅客體驗廣州獨特魅力，同時感受到南航一貫優質服務。

活動中，南航為嘉賓呈現豐富的嶺南文化節目，包括傳統古箏演奏和精采舞蹈表演，生動展現廣州的地方特色。互動環節中，與會者積極提問，現場氣氛熱烈，大家對廣州的旅遊資源和南航的服務表現出濃厚興趣。