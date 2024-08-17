洛杉磯每周5航班飛廣州 南航推144小時過境廣東免簽
中國南方航空15日舉辦廣州文化旅遊推介會，向當地旅行代理商及旅遊愛好者，展示廣州獨特魅力及南航服務。南航還介紹其服務特色，例如為中轉國際旅客提供144小時過境免簽和免費廣州一日遊活動。
在推介會上，南航詳細介紹廣州的著名景點、美食及144小時過境免簽政策和廣州免費一日遊等項目，突出廣州做為全球旅行者的理想目的地。南航目前在洛杉磯地區每周有五個航班飛往廣州，到達廣州時間正值當地時間的早晨，方便旅客從廣州可銜接中國國內城市和東南亞各個國家，從廣州出發的飛機上提供廣式風味美食。
美國公民持有本人有效國際旅行證件，憑第三國簽證和144小時內已確定日期及座位前往第三國（地區）聯程客票，不需要申請中國簽證，可途經廣州白雲機場、深圳寶安機場、揭陽潮汕機場空港岸中的任一口岸入境，在廣東省內停留144小時，並從廣東省具備客運功能的32個對外開放口岸中的任一口岸出境。
同時，南航為國際轉機客人提供免費廣州一日遊活動，旅客只需提供護照和聯程登機證，出發時間為每天8時30分，行程將在14時結束。可遊覽花城廣場、廣州塔、廣東省博物館、廣州大劇院和廣州圖書館，陳家祠和越秀公園，且享用美味點心午餐。
南航北美營銷中心總經理李翔表示，南航致力於通過拓展國際航線和提升服務質量，連接全球更多的文化和市場。推介會不僅展示廣州文化底蘊，也體現南航提升國際客戶體驗的持續努力。希望通過這次活動，讓更多北美旅客體驗廣州獨特魅力，同時感受到南航一貫優質服務。
活動中，南航為嘉賓呈現豐富的嶺南文化節目，包括傳統古箏演奏和精采舞蹈表演，生動展現廣州的地方特色。互動環節中，與會者積極提問，現場氣氛熱烈，大家對廣州的旅遊資源和南航的服務表現出濃厚興趣。
南航北美營銷中心作為廣州文化廣電旅遊局的指定旅遊推廣中心，通過本次推介會有效提升廣州在北美市場的知名度，展示南航在國際化發展中的戰略布局。此次活動不僅加深北美市場對廣州的了解，也進一步鞏固南航在全球航空市場中的領先地位。更多信息訪問南方航空官方網站www.csair.com/us。
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