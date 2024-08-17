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華女持刀殺妻重傷岳母不認罪 下周初審聽證

記者丁曙／洛杉磯報導
黃薇茜對持刀殺人不認罪，圖為當日被告持刀走出作案現場後被警察逮捕。（監控視頻）
黃薇茜對持刀殺人不認罪，圖為當日被告持刀走出作案現場後被警察逮捕。（監控視頻）

涉嫌殺害妻子及企圖殺害其岳母的華人黃薇茜（Weichien Huang，音譯)，8月16日在洛杉磯縣波莫納高等法院過堂，她被指控謀殺和企圖謀殺兩項重罪（one count of murder and one count of attempted murder），但是，被告對所控罪名皆不認罪（pleaded not guilty）； 法庭訂於下周二舉行初審聽證會（Preliminary Hearing）。

被告於7月18日被捕，當時警方接到報案稱在S.Huntington Ave.300街區發生命案，當警方趕到現場時，發現兇嫌手持武士刀在街上行走。另據KTLA電視台一段視頻錄像中，兇嫌在警方命令下，放下武士刀，並舉起滿是血跡的雙手，她身上也有受傷的痕跡。

警方隨嫌犯進入案發住宅時，發現一名女子受重傷死亡，另一名女子受傷。據警方資訊，由於所有涉案人都講中文普通話，因此全案在偵辦初期進展緩慢，警方直到25日才宣布逮捕黃姓女嫌。洛縣地檢署表示，黃薇茜被指控在家中用武士刀殺害了她的妻子Fei Chen Chen，還涉嫌襲擊了年長的岳母。但這位年長者後在醫院接受了治療後倖存。

本報記者早先前往現場採訪鄰居。據目擊現場情況的民眾表示，18日當天，住在South Huntington Avenue 300街區的三人下午3時發生明顯的爭執，黃姓女子最後大腿滿布血跡，拿著武士刀離開居所，然後被拍到在一台搬家公司U-Haul車輛旁放下武士刀，但在警方抵達後，她一度揚起武士刀，經過警方喝止後，才放下武器，並配合辦案。

由本報獲得的資訊顯示，三女所居住的房屋占地7000多平方呎，住宅面積1500多平方呎，有三室二衛浴間。地產仲介表示，這幢1977年完工的住宅，在當時算是不錯的房子，黃女與費女購入後，並沒有做過太多修整。

洛縣 洛杉磯 華人

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