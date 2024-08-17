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華人餐廳業者被告案／老闆不被告性騷、歧視 律師分享祕訣

記者張宏／洛杉磯報導
性騷擾和歧視是員工提告公司最常見也最容易告贏的兩類罪名。（本報資料照片）
性騷擾和歧視是員工提告公司最常見也最容易告贏的兩類罪名。（本報資料照片）

性騷擾歧視加州員工告老闆經常使用的兩項罪名，老闆成為被告但訴訟不一定會輸。律師劉龍珠解析，性騷擾和歧視是員工起訴公司最常見、也最容易告贏的兩類罪名，但性騷擾要發生在上司和下屬間才更有勝訴可能性，同時他分享老闆免於被告的祕訣。

劉龍珠表示，加州勞工訴訟很多，通常勞工訴訟70%-80%都會選擇和解，很少走上法庭，更別說老闆能勝訴。通常員工提告公司最多是性騷擾，且更容易選擇和解。他曾代表過原告和被告雙方，如果男女員工是同等地位，很難告贏，因為沒有來自權力的威脅。被告必須是上司，和原告有直接關聯，且對其職位升遷和加薪有一定權力，才可能會構成性騷擾。打官司的目的除了正義也是要錢，因此對老闆和公司一起告是常規手法。

員工提告公司的另一個常見罪名是歧視，如業者是華人，請其他族裔員工，其員工會告老闆因為自己不是亞裔被歧視，這類提告理論上有可能成立，且會選擇和解。和解金一般是5~10萬元之間。

他說，對於歧視案，公司是否選擇和解主要看規模，做小生意的老闆多數會選擇和解 ，不然律師費全案可能至少花費25萬元。但是，大公司未必選擇和解，以免其他員工仿效。法庭斷案原則上以事實為依據，而不是幫員工或是老闆，但現在加州法律給一些員工訴訟空間，同時滋養無良律師。

他建議，老闆找新員工一定要做背景調查，看其是否有告老闆或者告性騷擾的紀錄，很多老闆不知道也可以查。曾有一個白人員工在入職前告過四家公司，這就是信號。同時老闆在各方面按照規章制度辦事，尤其是小公司，在打卡薪水加班等問題要謹慎。同時，老闆要避免可能引發性騷擾訴訟的雷區，例如下班後盡量不要給員工發短信或Line，不要下班後叫員工去吃飯，尤其是還叫上客戶。這種情況如果告性騷擾會很容易贏，同時盡量不要單獨和異性員工出差。

性騷擾 歧視 加州

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