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華人餐廳女員工告同事性騷、老闆不付加班費 纏訟7年敗訴

記者張宏／洛杉磯報導
阿罕布拉法院日前審理一起華人餐廳員工告老闆的案件，最終陪審團11：1判老闆勝訴。（讀者提供）
阿罕布拉法院日前審理一起華人餐廳員工告老闆的案件，最終陪審團11：1判老闆勝訴。（讀者提供）

華人餐廳女員工告同事性騷擾、老闆不付加班費，官司歷時七年，日前最終判決老闆勝訴。阿罕布拉法院日前審理一起華人餐廳前女性員工告老闆的案件，最終陪審團11：1判老闆勝訴；該華人老闆表示，官司從疫情前一直打到陪審團開庭，最終以提告不成立結案。讓他再次相信美國司法制度，同時也鼓勵華人業者不要懼怕打官司，讓濫告的人小心。

這位華人餐廳老闆在哈岡和亞凱迪亞擁有兩家餐廳，他說，在2017年底，在哈岡店餐廳廚房做了兩年麵點師的女員工突然說，當年9月，餐廳的一名男員工騷擾觸碰她，但實際上大家都知道他們關係好，常午休在一起購物，男員工還幫她接小孩。女員工隨後找律提告這名男員工和餐廳，指控少發工資、不付加班費和性騷擾。

華人老闆表示，他直接找律師去處理，法庭一直鼓勵雙方和解，因此這種案子太多，法庭還曾安排第三方律師和雙方協調，但賠償金額一直無法達成共識。他最初也是想和解，但他能接受的金額是2萬～3萬元之間，因為付律師費也差不多這個費用。但對方最初提出要50萬~100萬元的賠償，後來減到30萬元，今年7月開庭前又減到10萬元，都是他無法接受的金額，因此雙方最終對薄公堂。

他說，7月9日開庭，官司打了一個星期。關於性騷擾部分，因為沒有第三方看到男員工騷擾女員工，都是雙方各說各話，且雙方關係曖昧，最終性騷擾部分無法提供有效證據。關於少發工資和不付加班費的指控，女員工律師認為餐廳沒有按照小時付，因為每次金額都一樣，所以應該是按月支付的。加州法律規定，餐廳工作人員不能按月薪給付，於是很多原告律師以此為訴訟理由，但女員工在法庭上接受被告律師詢問有無少付工資和有無少付加班費時，女員工都回覆沒有。

實際上，餐廳是兩周付一次工資，原告在廚房工作，每天打卡有工資且有付加班費，但加起來無法達到行業有吸引力的工資標準，為了留住人力，不同職位會有不同的紅利（Bonus）。華人老闆兩家餐廳員工共有70人到80人，平時很注意管理，不僅每天打卡且發工資要員工簽字，也做過員工性騷擾課程培訓，公司手冊也有提示性騷擾該怎麼做，這些都是原告律師攻擊業者的漏洞。一些小餐廳很少注意這些，有站不住腳的地方就很怕打官司。大部分選擇和解，付錢了事。

華人老闆 表示，一般這類案件從起訴到開庭要等四年時間，現在阿罕布拉法庭要處理很多類似的案件。他希望借助自己勝訴的案例給同業打氣，遇到這種事情不要怕，只要平時按照規定來做，打官司未必會輸，不能輕易讓濫告的人得逞。法院將在9月公布判決，此案他前後花了10萬元律師費，因此他在考慮是否反訴對方。

華人餐廳業者A某的朋友圈。（讀者提供）
華人餐廳業者A某的朋友圈。（讀者提供）

性騷擾 華人 阿罕布拉

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