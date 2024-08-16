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在好市多買貴了商品 1招可拿回折扣價

記者金維多／洛杉磯報導
好市多的退貨櫃檯可以進行價格匹配服務。（王女士提供）
好市多的退貨櫃檯可以進行價格匹配服務。（王女士提供）

許多民眾在超市消費後，隔了幾天就發現自己購買的商品推出了折扣，成為「冤大頭」。但在有會員完善制度的好市多，只要你完美運用價格匹配，就能讓你輕鬆拿回折扣錢。

好市多明確規定了顧客在價格變動前30天內購買的商品，可以進行價格匹配。（好市多官...
好市多明確規定了顧客在價格變動前30天內購買的商品，可以進行價格匹配。（好市多官網截圖）

好市多政策中，明確規定了顧客在價格變動前30天內購買的商品是可以進行價格匹配，這種情況同樣適用於線上和實體店價格不符時。在線上購買的商品只需要在官網填寫價格調整表格，在5到10天內以原始付款方式發放。

通常情況下，顧客在實體店退貨櫃台進行價格匹配時無需攜帶商品，只需要存在收據，店員就可以按照最新的折扣價格退還消費者多花的錢。王女士7月份在好市多購買了許多保健品，而在好市多8月份的折扣清單中對大量保健品推出大幅度優惠。由於原始收據丟失，王女士直接在好市多官網的個人帳號中將電子票據打印出來前去退款，店員非常耐心將近50元差價退還到之前的信用卡中，整個過程沒有收到任何阻礙。

社群平台不少民眾反應，有一些地點的好市多店員在價格匹配時需要顧客出示原始票據，不承認電子票據。對此劉龍珠律師表示，這是明顯的違法行為。好市多的會員卡上的碼可以進行掃描，系統中明確羅列了顧客的歷史消費記錄，並且電子票據來源會員帳號，是有效的事實依據。

王女士對此提供了另一種解決辦法，遇到店員無法進行價格匹配時，可以直接攜帶商品將其退貨，然後重新以折扣價購買。而這種情況甚至可以適用於超過30天購買的商品，畢竟好市多的退貨政策沒有明確規定時間，網路上甚至有出現過民眾睡了5年的床墊也在好市多退貨成功的案例。雖然這種方法並不提倡，但能解決問題。

需要特別指出的是，類似民眾追捧的金條等價格浮動商品並不適用好市多價格匹配政策。

好市多 信用卡

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