洛市擬花50萬插奧運旗 惹議

據悉，市政府擬耗資50萬元將該奧運旗幟安插在市政廳，引起不少爭議。(洛杉磯市長網頁）

自巴黎奧運 會結束後，全世界目光都聚焦洛杉磯 ，並好奇洛杉磯會如何為2028年的奧運會做準備，其中奧運會旗幟是一大重點。據悉，市政府擬耗資50萬元將該旗幟安插在市政廳，引起不少爭議。

洛杉磯市府審計長Kenneth Mejia在社媒上發文表示，洛杉磯市正遭受預算 危機，但市政府仍計畫從基礎建設基金中支出50萬元，用於在市政廳安裝奧林匹克旗幟，而不是這座城市迫切需要的基礎設施的改善。

在審計長發文下，許多網友針對這筆用於奧運旗幟的潛在支出提出質疑。一位網友提問「誰能解釋一下安裝旗幟是如何花費50萬元？」；另一個人指出「應該讓美國奧委會為此付費，否則就將其封存4年」；還有網友開玩笑道，洛市政府以為其預算可以購買高價米其林菜品，但實際上我們只能吃得起麥當勞；另一網友表示，利用這筆預算可以建造將近一個單位的可負擔房」。

目前洛市政府仍未對該預算進行任何公開解釋。

就在幾天前，市長貝斯 (Karen Bass) 在巴黎2024年夏季奧運會閉幕式上，收到了奧林匹克旗幟，貝斯8月12日帶著旗幟回到了洛杉磯。

與此同時，貝斯市長承諾舉辦「無車奧運」，宣布洛市將擴大公共交通系統，並鼓勵企業允許員工在奧運會期間居家工作，以避免交通壅堵。

貝斯在近日的發言指出，希望借助奧運會為洛杉磯帶來更多商機和基礎設施提升，「我們已經在與當地企業就採購問題進行會面，特別是小企業。這是我欽佩巴黎做的事情，即承諾將一定比例的業務流向本地小企業，我們已經在努力透過擴大公共交通系統來創造就業機會，以便我們能夠舉辦一場沒有汽車的奧運會，這在洛杉磯是一項壯舉」。

儘管洛杉磯的大多數奧運賽場，只能透過公共交通抵達，但索菲體育場（SoFi Stadium）等一些大型場館，預計仍將允許現場停車。

洛杉磯將於2028年7月14日舉辦奧運會，並於2028年8月15日舉辦殘奧會。

新的運動項目將在奧運會上首次亮相，這些項目是由洛杉磯奧委會挑選的，這包括橄欖球、壁球、長曲棍球和板球等。