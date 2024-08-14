專家：南加進入地震活躍期 發生地震可能性增加

2024年8月12日發生在洛杉磯地區的規模4.4地震。（聯邦地質調查局）

繼中央山谷貝克斯菲發生規模5.2地震 後，洛杉磯12日再發生規模4.4地震，加州 理工學院地震學專家章光月（Lucy Jones）告訴KTLA 5 Morning News，南加 正在進入地震活躍期，未來發生地震的可能性很高。

章光月表示，1932年以來，南加每年發生規模4.0或以上的地震10至12次，但過去20年每年平均只有5次，而「2024年將是1988年以來地震最為頻繁的一年」。

過去8個月，南加已經發生過13次規模4.0以上的地震，但章光月說，今年將是地震活躍的一年，高頻率未來幾個月可能還將延續。

雖然許多人相信，或說希望，一連串的小地震能夠降低大地震的機率，不過章光月說，事實並非如此。她說，從過去的經驗來看，大地震與小地震的次數成正比，每一次7.0以上的大地震，會有10次的規模6.0，100次的規模5.0，1000次的規模4.0，「因此規模4.0的地震越多，發生7.0地震的機會也會增加」。

換言之，地震會帶來更多地震。章光月說，雖然沒有人可以預測強烈地震何時來，但她相信加州的準備已經是史上最周全的、民眾的心理韌度也是更高。

章光月指出，加州的建築越來越抗震，事實也證明了這點，同時準備度不只是物資供應，還有水源，另外與親友擬定震災應變計畫可能比其他事更重要。