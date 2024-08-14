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安那罕房屋總價值突破兆元 位列全國都會區第5名

編譯陳盈霖／綜合報導
安那罕房價總值邁入兆元里程碑。圖為安那罕天使球場。（天使球場臉書官網）
安那罕房價總值邁入兆元里程碑。圖為安那罕天使球場。（天使球場臉書官網）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，橙縣安那罕（Anaheim）房屋總值剛突破重要的里程碑！根據房地產入口網站Redfin最新數據，安那罕房價過去12個月中飆升12.1%，加入房屋總值超過1兆元的美國都會區行列，名列全美都會區房屋總值第五名，此情況也反應美國房地產市場更廣泛趨勢。

全國範圍內，房屋總值超過1兆元的城市數量，過去一年中翻倍。根據最新數據，前十名中有八個城市躋身兆元行列，前三名為紐約、洛杉磯和亞特蘭大（Atlanta），波士頓（Boston）排名第四。第六至第八的芝加哥、鳳凰城（Phoenix）和華盛頓特區（Washington, D. C.）也突破兆元。排名第九的聖地牙哥（San Diego）不遠矣，第十名為西雅圖。而佛羅里達州珊瑚角（Cape Coral）是唯一一個房屋總值下降的都會區，跌幅1.6%至2042億元。

Redfin經濟研究主管趙辰（Chen Zhao，譯音）表示，「未來12個月內，美國房地產市場價值可能突破50兆（50 trillion）門檻，因沒有足夠的上市屋來壓低價格。此外貸款利率開始下降，許多潛在賣家和買家等待採取行動，這意味著我們可能會持續看到房價緩慢上漲的模式。」

安那罕房屋總值突破兆元門檻，見證該市從一個郊外社區轉為南加州主要經濟中心的變化。這座城市擁有眾多主要景點，包括迪士尼樂園（Disneyland）、天使球場（Angel Stadium）、本田中心（Honda Center）和主要的大型會議中心等，且失業率相對較低，僅為4%。

房地產 洛杉磯 房價

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